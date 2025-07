Paris : une exposition immersive donne vie aux Fables de La Fontaine

Dirigée musicalement par le duo Bon Entendeur et soutenue par un comité scientifique de haut niveau, l’exposition n'est pas sans rappeler celles sur Tintin ou encore Le Petit Prince, plus récemment, à l'Atelier des Lumières, un mouvement qui semble être à la mode.

À travers une scénographie foisonnante, végétalisée et mouvante, La Cité Immersive des Fables convie les visiteurs à un voyage de 1h30 dans l’univers du fabuliste. Fables célèbres et figures animales sont mises en scène dans des espaces thématiques qui combinent décors immersifs, spatialisation sonore en 3D, jeux de lumière, parcours olfactif, et projections à 360°. L’ensemble forme une traversée féérique du XVIIe siècle, entre évocations du faste versaillais et clins d’œil à la culture contemporaine.

Salle de la Grenouille @ Cités Immersives

Un casting prestigieux incarne les personnages emblématiques : Laurent Stocker (Jean de La Fontaine), Alexandre Astier (le Lion), Arielle Dombasle (le Loup), Charles Berling (le Renard), Marie S’Infiltre (la Grenouille), Félix Junier (l’Âne), ou encore la cantatrice Axelle Saint-Cirel (le Corbeau). Ces interprétations réinventent les dialogues, modernisent la mise en scène et rendent hommage à l’ironie et à la finesse du texte original.

Un final immersif et une médiation exigeante

Le parcours s’achève par un spectacle de vidéo-mapping de 25 minutes, mêlant récitation revisitée, images projetées au sol et sur les murs, et compositions sonores de Bon Entendeur. Cette séquence de clôture convoque des univers visuels variés, de l’estampe japonaise au street art, pour illustrer la richesse de l’héritage de La Fontaine.

Salle du Préshow © Cités Immersives

L’exposition repose sur une médiation rigoureuse, portée par un comité scientifique dirigé par Tiphaine Rolland (Sorbonne), spécialiste du XVIIe siècle. Patrick Dandrey et Didier Foucault y apportent leur expertise littéraire et historique. Le vidéaste Nota Bene, célèbre vulgarisateur historique, accompagne également le visiteur à travers des contenus vidéos inédits accessibles sur borne interactive.

Produit par Cités Immersives, société fondée en 2023 par Jean Vergès et Anthony Samama, ce projet s’inscrit dans une démarche de démocratisation culturelle appuyée sur l’innovation technologique et la rigueur historique. Après le succès de La Cité Immersive Viking à Rouen, cette nouvelle création ambitionne de devenir un rendez-vous culturel majeur à Paris, avant de partir en tournée dans d'autres grandes villes françaises et européennes.

