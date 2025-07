Un roman sur la mémoire juive et les petites joies de l’enfance

Dans ce roman intime et poétique, Mayron Schwartz explore son passé au sein d’une famille juive atypique, marquée par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale et une identité religieuse bienveillante.

Au cœur de cette saga familiale, Mayron navigue parmi les souvenirs tendres et douloureux de ses grands-parents, dont les vies oscillent entre tradition et horreurs indélébiles de l’Holocauste. Le récit nous transporte à travers les paysages de son enfance, où la nature devient un refuge et un témoin silencieux de ses réflexions philosophiques.

Les personnages de ce récit, drôles et doux, profondément humains et touchants, se dévoilent dans toute leur complexité au moyen d’une écriture qui s’élève au-dessus du commun. Shamira, la grand-mère de Mayron, incarne à la fois la dignité et la fragilité face aux traumatismes du passé, tandis que son grand-père Solomon, poète et amoureux de la nature, lui transmet une vision éthérée du monde.

Mayron, quant à lui, vit avec les questions existentielles héritées de sa famille, tout en cherchant à honorer leur mémoire et à comprendre l’essence de l’existence. À travers ses interactions avec sa sœur Rivka – beaucoup plus terre à terre que lui – et ses amis, Mayron découvre les petites joies du quotidien et les liens indéfectibles qui unissent sa famille malgré les épreuves.

Les éditions Québec Amérique nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jean-François Beauchemin est l’auteur, notamment, du Jour des corneilles (prix France-Québec 2005), de La Fabrication de l’aube (Prix des libraires 2007) et du Roitelet (Prix des libraires Folio Télérama 2024). Jean-François Beauchemin vit une vie paisible à la campagne, au Québec, où chaque matin, après avoir promené son chien Constant pendant deux heures, il écrit.

Encore surpris de son succès outre-Atlantique, il aime reçevoir des messages de ses lecteurs, car il n’écrit pas pour lui, mais bien pour les autres. Son adresse mail figure à la fin de chacun de ses livres et il répond à tous les messages de ses lecteurs et lectrices du monde entier. Mémoires de Mayron Schwartz est son vingt-septième ouvrage.

Parution le 22 août 2025.

