Ce que voient les aveugles

Là où elle cherchait des solutions concrètes à des problèmes du quotidien – comment se maquiller avec la même précision qu’avant, circuler en pleine heure de pointe pour se rendre au travail ou choisir ses habits –, on la renvoyait à son handicap, en l’incitant, sur fond de condescendance, à « se faire une raison », comme s’il était raisonnable de renoncer à tout sous prétexte qu’un de ses sens lui ferait défaut un jour.

Consciente que sa repartie toujours très à-propos – tant dans les anecdotes personnelles qu’elle rapporte que dans ses réponses aux questions souvent maladroites de ses interlocuteurs – ne pourrait pas suffire, Selina Mills s’est mise au défi de répondre à ces remarques de façon plus étayée et s’est lancée dans l’écriture de ce livre.

En mettant en perspective des personnes et personnages aveugles issus de la mythologie (comme Œdipe et Tirésias), l’histoire (Louis Braille, Mary Ingalls, Helen Keller), et la culture religieuse (saint Paul de Tarse, sainte Odile de Hohenbourg), elle analyse la manière dont la cécité a été traitée, dans la vraie vie comme dans la fiction.

Avide de partager, souvent avec humour, ses propres expériences et soucieuse de redonner leur juste place aux récits des personnes aveugles et malvoyantes, Selina Mills analyse les stéréotypes, les croyances et les tabous qui entourent encore aujourd'hui la cécité tout en questionnant notre rapport à la vue, à nos sens, à la médecine, au corps et à l’altérité.

Les éditions Les Prérégrines nous en offrent les premières pages en avant-première :

Formée et diplômée en philosophie à la Brown University puis à Cambridge, Selina Mills a travaillé en tant que journaliste en presse écrite (Reuters, The Daily Telegraph) et radio (BBC). Elle est aujourd’hui responsable de la communication et de la RSE pour l’organisme Leonard Cheshire disability, qui soutient l’emploi et l’intégration des personnes handicapées dans les entreprises.

Parution le 2 septembre 2025.

