Lire en Poche : une journée pro entre lycéens et acteurs du livre

Organisé en partenariat avec ActuaLitté, le programme du salon Lire en Poche alternera tables rondes thématiques et rencontres d’auteurs à destination des lycéens, avec des interventions d’acteurs majeurs tels que Gallimard, J’ai Lu, Le Livre de Poche ou encore la librairie Mollat.

Pourquoi une double exploitation poche jeunesse/littérature générale ?

La journée débutera avec une table ronde de 11h30 à 12h50 sur la pratique de plus en plus fréquente de la double publication jeunesse/adulte lors du passage en poche d’un titre. Autour d’Inès Lefoulon (ActuaLitté), Anne Assous (Folio), Thierry Laroche (Gallimard Jeunesse), Carine Fannius (Pôle Poche – Univers Poche) et Marie Stonestreet (librairie Mollat) questionneront les motivations éditoriales et marketing qui sous-tendent ces choix. L’échange abordera également leur réception en librairie et leurs effets sur les ventes.

Le seuil de rentabilité d’un livre de poche : entre calculs et arbitrages

De 14h à 15h20, une première session technique sera consacrée aux logiques économiques à l’œuvre derrière la publication d’un livre en poche. Nadia Level (J’ai Lu), Audrey Petit (Le Livre de Poche) et Dominique Morelli (Liana Levi) partageront leurs méthodes de calcul du seuil de rentabilité, en lien avec les coûts fixes, les tirages, et les arbitrages internes aux collections.

Cette rencontre, animée également par Inès Lefoulon, amorce un diptyque qui se poursuivra en 2026, tant la matière est dense.

Collections patrimoniales : comment maintenir leur visibilité ?

Les tables rondes se termineront avec un échange sur les collections patrimoniales, souvent fragiles car déconnectées de l’actualité littéraire immédiate, de 15h30 à 16h50. Alice Déon (La Petite Vermillon – La Table ronde), Claire Dô Serro (Pavillons Poche) et Éric Lahirgoyen (Libretto – Phébus) réfléchiront aux moyens de soutien et de mise en avant de ces fonds, à l’heure où Pavillons Poche célèbre ses 20 ans. Le débat sera modéré par Bertrand Mirande-Iriberry.

À LIRE - Lire en poche : une édition spéciale 20 ans



Prix des lycéens Folio 2025 : une rencontre avec François-Henri Désérable

De 11h à 11h50, les participants pourront assister à une rencontre autour du Prix des lycéens Folio. François-Henri Désérable viendra échanger avec les élèves sur L’Usure d’un monde, récit de voyage et de société à travers l’Iran. Ce prix propose à des classes de se constituer en jury et de voter pour leur titre favori parmi une sélection de six ouvrages.

Rencontres lycéennes au Café littéraire

En parallèle des tables rondes professionnelles, plusieurs temps forts sont prévus au Café littéraire, en lien avec les publics scolaires. Le vendredi, trois autrices seront à l’honneur :

Ivy Pochoda, à 14h, pour une discussion en langue originale (sans interprète) animée par des lycéens

Mariana Enriquez, à 15h, dans le même format participatif et multilingue

Stéphanie Pérez, à 16h, pour un dialogue sur son parcours d’écrivaine et de journaliste.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com