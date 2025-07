Religion : les Éditions du Signe reprises par les Éditions Salvator

Elles seront moins gourmandes en ressources et plus précises, et offriront de nouvelles possibilités. Et non, ce texte n’a pas été écrit par une IA. Mais elle aurait pu l’annoter, le classer, le résumer (mal). Et c’est bien là le problème : sans bibliothécaires aux manettes, l’intelligence artificielle n’est qu’un stagiaire zélé sans sens critique. Par Bernard Strainchamps.