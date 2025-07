L’entreprise et la robustesse : vers un modèle économique vivant ?

Et si, plutôt que de rechercher la performance à tout prix, l’entreprise s’inspirait du vivant pour devenir robuste, résiliente et écologiquement engagée ? À l’heure des crises en chaîne, la sixième édition du festival Agir pour le Vivant ouvre un chantier fondamental : repenser l’économie depuis les lois du vivant.

L’entreprise au pied du mur écologique

La crise climatique n’est pas seulement environnementale. Elle est aussi économique, systémique, existentielle. Elle oblige les entreprises à revoir en profondeur leurs modèles. Dans ce contexte incertain et mouvant, le paradigme de l’efficacité, hérité du taylorisme et du capitalisme industriel, montre ses limites. Il faut apprendre à durer plutôt qu’à croître. À absorber les chocs plutôt qu’à viser la rentabilité immédiate.

C’est cette nouvelle boussole que propose le festival : la robustesse.

Apprendre du vivant : la robustesse comme stratégie

Inspirée des écosystèmes naturels, la robustesse consiste à créer des structures flexibles, diversifiées, interdépendantes, capables de résister aux aléas. Dans le monde biologique, un organisme robuste n’est pas celui qui ne change pas, mais celui qui s’adapte sans se dissoudre.

Le lundi 25 et mardi 26 août, une résidence de recherche-action explore cette notion avec des intervenant·es issus du monde scientifique et entrepreneurial :

• Olivier Hamant, biologiste, théoricien de la robustesse et auteur de L’antidote au culte de la performance ;

• Sarah Corne, entrepreneure à impact ;

• Des représentant·es du réseau B Corp et de B Lab France.

Ils interrogent ensemble la manière dont les entreprises peuvent intégrer cette robustesse dans leur gouvernance, leurs pratiques de production, leurs modèles d'affaires.

De la redirection à l'engagement : 1% for the Planet

En écho, une journée spéciale est organisée autour du collectif 1% for the Planet, en partenariat avec la CCI du Pays d’Arles, la CEC et B Corp. Le défi : placer l’entreprise au cœur de la transition écologique, non pas comme un outil marketing, mais comme acteur à part entière d’un écosystème vivant.

Au programme :

• Interventions d’associations environnementales de terrain ;

• Retours d’expériences d’entreprises engagées dans la redirection écologique ;

• Échanges concrets entre acteurs économiques et scientifiques.

L’objectif est clair : ancrer la transformation dans des actes concrets, mesurables, solidaires.

Pour une économie du vivant, pas de la performance

À travers cette réflexion, Agir pour le Vivant défend une vision profondément politique et systémique : réenchanter le risque en économie, non plus comme une menace à éviter, mais comme un levier d’adaptation, d’intelligence collective et de réinvention.

Sortir du culte de la performance revient à retrouver du sens, du temps, du lien. C’est faire de l’entreprise un organisme vivant au sein d’un monde vivant, au service de la résilience des territoires, de la qualité des relations et du respect des limites planétaires.

Une autre économie est déjà en marche

Ce que révèle cette programmation, c’est que des entreprises sont déjà en train de bifurquer. Elles s’inspirent des principes biologiques, coopèrent au lieu de dominer, diversifient au lieu d’optimiser, ralentissent au lieu d’accélérer. Elles investissent dans le commun, dans l’attention, dans l’imprévisible.

Cette économie du vivant ne fait pas les gros titres des places financières, mais elle se déploie, silencieuse et déterminée, dans les marges, les réseaux d’entraide, les coopératives, les filières écologiques, les récits partagés. Et le festival en devient l’un des lieux d’expression les plus féconds.

Crédits illustration : geralt CC 0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com