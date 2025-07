Histoire de Générations

Pour cela, il faut commencer par le commencement. Il faut revenir à son arrière-arrière-grand-mère, Caroline. Surnommée Mama Ca’line par tous les membres de la famille Sayles. « Mama Ca’line a marché vers le Nord, de La Nouvelle-Orléans à la Virginie, en 1830. Elle avait huit ans », lui racontait son père. Elle, sa famille et d’autres encore.

Après avoir été vendue comme esclave, après avoir connu le déracinement – elle a marché, cherché la liberté. « Oncle Louis l’avait été offert à sa famille quand l’était un p’tit garçon. L’était un cadeau pour sa famille. L’était une personne et l’était un cadeau, un cadeau d’mariage, Lue. »

Après avoir été considérés comme de simples marchandises, c’est une autre vie qui les attend. Une vie, bien des années plus tard, que le père de Lucille Clifton lui raconte et qu’elle entreprend d’écrire. Ces voix, entremêlées, sont une conversation qui se transforme en poème. Accompagnées de photographies d’époques, elles chantent une famille et les prénoms qui en font partie.

Sans jamais effacer ou oublier son afrodescendance, Lucille Clifton raconte non seulement sa propre expérience, mais aussi celle de tout un peuple. Cette courte saga familiale, en une centaine de pages, dessine les contours d’un bout écorché de l’histoire de l’humanité. « Oh l’esclavage, l’esclavage, disait Papa. C’est pas un truc dans les livres, Lue. Même les bons moments c’tait affreux. »

Le racisme, la ségrégation, l’esclavage… Toutes ces étapes, vécues par les générations venues avant l’autrice, représentent un chant sous-jacent de douleur. Pour autant, pas de place pour la fatalité. Il ne s’agit pas de se dépeindre en victime, au contraire : en tant que femme Dahomey – comme lui rappelle constamment son père–, elle est et sera à jamais détentrice de sa propre histoire. « Son prénom c’était Lucille tout comm’ ma sœur et tout comme’ toi. Ton prénom i t’vient des femmes du Dahomey, Lue. »

Cette biographie poétique explore le devoir lié au souvenir, à la mémoire des ancêtres, à travers le pouvoir des prénoms de ces générations passées. Des prénoms d’autant plus précieux, qu’ils permettent de conserver les souvenirs de ceux qui les ont portés auparavant. Après tout : « [q]ui se souvient des prénoms des esclaves ? Les enfants d’esclaves uniquement. Ils se prénommaient Caroline, Lucy et Samuel. Des prénoms d’esclaves ».

À la manière d’un poème, Générations se déroule comme une pelote de laine : une temporalité décousue, peu de ponctuation, des minuscules plutôt que des majuscules, des retours à la ligne… La lecture donne l’effet d’un chant, d’un chœur de voix – celles du passé, du présent, du futur, ensemble. Des voix qui s’entremêlent à celle de Walt Whitman et son poème “Song of Myself” – incandescent, merveilleux, une vraie déclaration d’amour à son existence et au monde tout entier. Une célébration qui trouve tout autant sa place dans les mots de Lucille Clifton.

« [...] et elle disait toujours “Va chercher ce que tu désires, tu es de la lignée des femmes de Dahomey.” »

Par Valentine Costantini

