Une fratrie

« Comment ai-je donc pu être sourde à ce que cela signifiait ? Comment ai-je pu prendre pour un cinéma ridicule cette frustration de mon frère que l’alcool avait fait remonter à la surface ? Je lui avais fait confiance en tout point, j’avais eu la conviction vaniteuse que je connaissais toutes ses pensées, ses intentions, ou presque toutes – et en vérité, à ce moment-là, avant-hier, je ne savais plus rien de lui. »

RDA, 1961. Artiste peintre, âgée de la vingtaine, Elisabeth apprend que son frère Uli a pour projet de passer à l'Ouest. Elle n’a que 48 heures pour le faire changer d’avis. Mais, malgré son adoration de l’idéologie communiste, elle sait qu’il sera difficile de le convaincre de rester. D’autant plus qu’il n’est pas le premier : quelques années plus tôt, Konrad, leur frère aîné, avait déjà quitté la famille pour s’installer de l’autre côté de la frontière qui découpe Berlin…

S’inspirant de sa propre expérience, Brigitte Reimann tisse un roman qui interroge. Ponctué de souvenirs d’enfance, ce récit oppose individualisme et collectivisme, liberté et obéissance. Le tout, en décrivant les répercussions qu’un tel chamboulement peut avoir sur une famille. La politique se mêle à l’amour d’une sœur pour son frère, créant de multiples ruptures.

Traduit de l’allemand par Françoise Toraille, cette version offre le texte intégral, publié pour la toute première fois.