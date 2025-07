Accord sur les droits de douane : et les biens culturels ?

Les menaces de Donald Trump auraient-elles fini par payer ? Dimanche 27 juillet, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé la signature d'un accord sur les droits de douane et le commerce avec les États-Unis, lequel serait « synonyme de stabilité et de prévisibilité pour les citoyens et les entreprises des deux côtés de l'Atlantique ».

« Nous sommes convenus d'un taux unique de droits de douane à 15 % pour la grande majorité des exportations de l'UE. Ce taux s'applique dans la plupart des secteurs, y compris l'automobile, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques », a détaillé la présidente, qui qualifie ce plafond de « clair ». « Pas de surtaxe. Tout compris. Il apporte donc la clarté dont nos citoyens et nos entreprises ont tellement besoin. »

Ursula von der Leyen fait sans doute référence aux mois d'incertitudes qui ont suivi la réélection de Donald Trump, quand le 47e président des États-Unis annonçait des hausses de droits de douane tous azimuts, affolant les marchés et les entreprises, tant du côté américain qu'européen.

L'accord comprend aussi une liste de produits bénéficiant de droits « zéro pour zéro », dont l'ensemble des aéronefs et des pièces d'aéronefs, certains produits chimiques, certains génériques, des équipements à semi-conducteurs, certains produits agricoles, des ressources naturelles et des matières premières critiques. « Et nous continuerons à travailler pour ajouter d'autres produits à cette liste », a précisé la présidente de la Commission européenne.

Un accord « déséquilibré » ?

En France, l'annonce de la signature de l'accord n'a pas suscité des réactions enthousiastes, loin de là : « C’est un accord qui permet d’apporter de la stabilité mais qui reste déséquilibré », a résumé Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie, interrogé sur RTL, ce lundi 28 juillet. D'autres ministres ont porté la même analyse, appelant à poursuivre les négociations.

« Le libre-échange qui a fait la prospérité partagée des deux rives de l’Atlantique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est aujourd’hui rejeté par les États-Unis qui font le choix de la coercition économique et du mépris complet des règles de l'[Organisation mondiale du commerce]. C’est un changement structurel. Nous devons en tirer vite les conséquences ou risquer l’effacement », a développé Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe.

Le Premier ministre François Bayrou a qualifié l'événement de « jour sombre », quand « une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission ».

Ce mercredi 30 juillet, plusieurs réunions sont prévues au ministère de l'Économie et des Finances, précise l'AFP, en présence du ministre de l’Économie, Éric Lombard, et de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, et de représentants des « filières économiques ».

« Lors de cette réunion, les ministres aborderont avec les représentants des secteurs économiques les conséquences de l’accord USA-UE sur les différentes filières ainsi que la suite des négociations sur l’application des droits de douane », précise un communiqué diffusé par Bercy.

Quel sort pour la culture ?

Les biens culturels n'ont pas été mentionnés par Ursula von der Leyen ou Donald Trump, dans les communiqués respectifs diffusés à l'occasion de la signature. De même, les documents évoqués par les signataires, notamment la liste des produits exemptés de droits de douane, n'ont pas encore été publiés, laissant planer le doute.

A priori, les livres devraient échapper aux droits de douane, dont ils ont généralement été protégés. Aux États-Unis, une loi fédérale prévoit même une dérogation automatique au bénéfice des romans, BD, mangas et autres ouvrages, afin de protéger l'accès à l'information des Américains, garanti par le Premier amendement de la Constitution.

Cette disposition permet d'éviter qu'un chef d'État mal intentionné empêche la population, ou une partie de la population, d'accéder à des informations en provenance d'un pays étranger, en augmentant de manière excessive les droits de douane.

Si les livres ne sont pas directement concernés, d'autres matières premières, notamment le bois, la pâte à papier, le papier ou même les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement des machines utilisées par l'industrie de l'impression peuvent toutefois subir des hausses de prix, liées aux droits de douane. Lesquelles se répercuteraient évidemment sur les coûts de fabrication, puis les prix de vente.

Nous avons interrogé la Commission européenne pour obtenir des précisions, et sommes en attente de réponses.

Photographie : Ursula von der Leyen et Donald Trump, lors d'une précédente rencontre, en janvier 2020 (illustration, Trump White House Archived, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com