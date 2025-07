Fnac Darty : le livre résiste grâce au polar au 1er semestre 2025

Le groupe Fnac Darty publie des résultats semestriels contrastés, mais globalement encourageants. Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 atteint 4,48 milliards d’euros, en progression de +0,7% par rapport à l’an dernier. Sur le seul deuxième trimestre, la croissance atteint +2,1%, portée par une dynamique positive en France (+2,5%) et en Europe (+1,5%). L’intégration d’Unieuro, finalisée fin 2024, dope mécaniquement les résultats publiés (+35,7% au T2), tout en complexifiant la lecture des performances à périmètre constant.

Bonne nouvelle côté rentabilité : la marge brute de Fnac Darty s’élève à 28,9%, en légère progression grâce au développement des services et à une croissance solide des ventes en ligne (+8%) sur le semestre. L’EBITDA (résultat avant impôts, intérêts et amortissements) atteint 189 millions d’euros, une petite hausse qui traduit la solidité du modèle. Mais malgré ces signaux positifs, le résultat opérationnel courant reste négatif (-56 millions d’euros). En cause : des amortissements en hausse, notamment liés à des normes comptables (IFRS 16), et des coûts supplémentaires pour adapter le réseau de magasins et de services.

Le résultat net, lui aussi déficitaire à -86 millions d’euros, s’améliore toutefois par rapport au premier semestre 2024 (-95 millions d’euros), malgré une taxe exceptionnelle instaurée en 2025 pour les grandes entreprises. Fnac Darty continue donc de redresser progressivement ses comptes, en misant sur ses forces : le service, le e-commerce et une stratégie à long terme.

Le livre en forme, le PC en berne

Parmi les différentes catégories de produits, le secteur éditorial affiche une belle résistance, bénéficiant de l’excellente performance du lancement de la console Switch 2 début juin, qui a mécaniquement dopé les ventes de jeux vidéo et de produits culturels associés. Le livre, en particulier, voit ses ventes tirées par le polar, qui prend le relais d’un segment romance en phase de normalisation. Dans un contexte concurrentiel intense et d’arbitrages budgétaires chez les consommateurs, cette tendance souligne l’appétence continue pour le roman noir et le suspense.

Le segment jeu-jouet et papeterie connaît également une croissance à deux chiffres, tandis que la catégorie électroménager progresse de près de 2% grâce aux effets conjugués de la météo et de la reprise du marché immobilier. En revanche, les produits techniques reculent, notamment les téléphones neufs et les PC, toujours affectés par un marché mondial en retrait.

France et Europe : une dynamique hétérogène

En France, Fnac Darty continue de surperformer le marché de plus de deux points, selon les données de la Banque de France. Le chiffre d’affaires est en légère progression malgré la fermeture du magasin des Champs-Élysées, et les services progressent nettement. Le résultat opérationnel courant reste cependant déficitaire à -45,3 M€.

Dans le reste de l’Europe, les performances sont contrastées. L’Espagne tire son épingle du jeu avec +7,4% de croissance, tout comme le Portugal (+4,6%) et la Suisse (+1,8%). L’Italie stagne mais voit ses services compenser la baisse des ventes de produits techniques. La Belgique-Luxembourg recule de 2%, affectée par une forte intensité concurrentielle.

Une ambition à horizon 2030

Avec la présentation de sa nouvelle stratégie Beyond everyday, Fnac Darty projette une feuille de route à l’horizon 2030. Le groupe mise sur la montée en gamme de son offre, centrée sur les produits durables et les services par abonnement ; une expérience client unifiée, entre physique et digital, avec un accent sur la fidélisation ; et la valorisation de ses expertises logistiques et digitales à destination de tiers.

Fnac Darty se fixe une marge opérationnelle visée au-delà de 3% (contre 2% attendus fin 2025) et un cash-flow libre cumulé d’au moins 1,2 milliard d’euros sur la période 2025-2030. Ces perspectives s’inscrivent dans une stratégie de croissance rentable, combinée à des engagements RSE affirmés : réduction de 50% des émissions directes de CO₂ (scopes 1 et 2) par rapport à 2019, accroissement de la féminisation des postes de direction (plus de 40% dans le top 200), et développement de l’actionnariat salarié, avec pour objectif que les collaborateurs détiennent 5% du capital du groupe.

Perspectives 2025 : prudentes mais maintenues

L’intégration du distributeur spécialisé dans l’électronique et l’électroménager italien Unieuro avance selon le calendrier prévu. Elle s’accompagne de synergies estimées à 20 M€ d’ici fin 2026 et de la mise en service d’un nouveau hub logistique de 50.000 m² près de Rome, destiné à renforcer la qualité de service tout en réduisant les coûts opérationnels.

Malgré un environnement macroéconomique incertain, le groupe confirme une progression attendue de +15 points de base de sa marge opérationnelle (à 2% sur l’année), contre 1,8% en 2024. En juillet, Fnac Darty a versé à ses actionnaires 1 euro par action, soit 40 % des bénéfices reversés.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com