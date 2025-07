Tous Créoles : un nouveau salon littéraire voit le jour en Martinique

Imaginé par l’association Tous Créoles en partenariat avec la Fondation Clément - fondation d’entreprises du groupe GBH - et la Fnac Martinique, ce salon se veut un moment de rencontres chaleureuses entre le public et les écrivains qui font vivre, vibrer et évoluer les imaginaires créoles.

Pendant deux jours, une quarantaine d’auteurs seront présents pour échanger, signer, présenter et vendre leurs ouvrages. Romans, essais, littérature jeunesse : tous les genres seront représentés, illustrant la richesse et la diversité de la création antillaise contemporaine. L’ensemble des livres sera proposé à la vente via un stand opéré par la Fnac. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Les auteurs présents au Salon littéraire de Tous Créoles, réunis pour cette première édition : André Berthon, Arlette Pujar, Camille Bristol, Carolle Chatot Henry, Catherine Marceline, Christelle Lozere, Eddy Louis Tony, Emmanuel de Reynal, Euphrasie Calmont, Guy Flandrina, Jacqueline Ledoux, Jessie Bray Ardenne, Judes Duranty, Kassy Renard, Katy François, Laurence Laborde, Livie Pierre-Charles, Loïc Léry, Luc Rucort, Lyne Labeau, Marie-Line Ampigny, Marijosé Alie, Michèle Maillet, Michelle Houdin, Myrtô Ribal Rilos, Nicole Anne Parfait, Pascale Raymond Armede, PS Hoggar, Raphaël Nicole, Richard Bunod, Roset Mongin, Rudy Rabathaly, Serge Domi, Serge Thaly, Suzanne Dracius, Valérie Troddal-Dalmat et Yves-Léopold Monthieux.

Plusieurs conférences-débats auront lieu en plein air, face à l’étang de l’Habitation Clément. Elles donneront la parole aux auteurs autour de grandes questions de société, abordées à travers le prisme de la littérature.

Ce premier salon s’inscrit dans une ambition plus large : poser les fondations d’un rendez-vous annuel majeur de la vie culturelle antillaise, accessible à tous les publics et à toutes les générations. L’occasion de célébrer, ensemble, la force des mots, des voix et des cultures créoles.

Programme des conférences :

Samedi 2 août 2025

10h30 : Redécouvrir nos personnalités oubliées — avec André Berthon et Raphaël Nicole

11h30 : Écrire pour être libre, lire pour s’émanciper — avec Michelle Maillet et Nicole Anne Parfait

15h30 : Entre histoire, science-fiction et poésie, un chemin de résilience — avec Serge Thaly et Valérie Troddal-Dalmat

16h30 : De la difficulté d’être une femme — avec Suzanne Dracius et Catherine Marceline

Dimanche 3 août 2025

10h30 : Chroniques de vies en Martinique — avec Rudy Rabathaly et Jude Duranty

11h30 : Transmettre notre histoire — avec Arlette Pujar et Christelle Lozère

15h30 : Grands témoins — avec Guy Flandrina et Yves-Léopold Monthieux

16h30 : Renouer le dialogue — avec Marijosé Alie et Emmanuel de Reynal

L’association Tous Créoles a été fondée en 2007 par Roger de Jaham et Gérard Dorwling-Carter sous le régime de la loi 1901, avec pour objectif de rassembler les différentes composantes de la société antillaise. Au-delà de l’histoire douloureuse liée à leurs origines, elle entend favoriser « l’apaisement d’une personnalité partagée ». Forte aujourd’hui de plus d’une centaine de membres actifs, elle œuvre à « faire de leurs différences une œuvre collective ».

La Fondation Clément, fondation d’entreprise du groupe GBH, agit de son côté depuis 2005 en faveur du mécénat culturel, en soutenant les arts et le patrimoine à la Martinique. GBH, engagé dans le domaine culturel depuis les années 1980 à travers la valorisation de l’Habitation Clément, a prolongé cette action avec la création de la Fondation Clément.

Elle entend agir concrètement en faveur de la création artistique, notamment en promouvant les arts plastiques et visuels contemporains à travers la production d’expositions, individuelles ou collectives, dédiées aux artistes de la Caraïbe. Elle a par ailleurs constitué une collection d’œuvres emblématiques de la création caribéenne des dernières décennies. À cela s’ajoute un important travail éditorial, avec la publication de catalogues d’exposition, de livres d’art et d’ouvrages consacrés au patrimoine de l’Outre-Mer, contribuant à valoriser et transmettre la richesse culturelle de la région.

L’Habitation Clément est un ancien domaine sucrier et rhumier classé monument historique. Fondée au XVIIIe siècle, elle incarne un pan essentiel du patrimoine architectural et agricole de l’île. Le site s’étend sur plusieurs hectares, entre maison de maître créole, jardins botaniques, chais de vieillissement et ancienne distillerie. Aujourd’hui réhabilité, le domaine accueille un centre d’art contemporain et des expositions temporaires, sous l’impulsion de la Fondation Clément. Il offre un espace de dialogue entre mémoire historique et création artistique. Lieu de visite incontournable, il mêle culture, nature et histoire.

