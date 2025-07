La Monnaie de Paris accueille les visions vertigineuses d’Escher

L’exposition parisienne dédiée à Maurits Cornelis Escher, artiste né à Leeuwarden en 1898, constitue la première grande rétrospective de son œuvre en France. Connu pour ses lithographies et xylographies mêlant art, géométrie et mathématiques, Escher a bâti un univers graphique unique, où les lois de la perspective se dissolvent au profit de paradoxes visuels et d’architectures impossibles.

Présentée à La Monnaie de Paris, cette exposition retrace l’ensemble de son parcours artistique, depuis ses débuts et ses voyages en Italie jusqu’à ses créations les plus célèbres, comme Main avec sphère réfléchissante (1935), Jour et Nuit (1938), Métamorphose II (1939), Lien d’union (1956), ou encore la série des Emblemata.

Maurits Cornelis Escher, Relativité, 1953, Lithographie, 27,7 x 29,2 cm. Collection M.C. Escher Holding, Pays-Bas, All M.C. Escher works © 2025 The M.C. Escher Company. All rights reserved

Le parcours met en lumière les techniques variées explorées par l’artiste – pavages, anamorphoses, métamorphoses ou encore jeux d’échelle – et permet de comprendre pourquoi son œuvre continue de fasciner à la croisée de la science, de l’art et de la philosophie.

L’exposition propose une scénographie immersive et accessible à tous les publics. Des vidéos explicatives, des modules interactifs et des dispositifs pédagogiques accompagnent les œuvres originales afin d’en dévoiler les principes de construction et les illusions qui en découlent. Ce dialogue constant entre art et science vise à initier petits et grands aux mystères de la perception et à la pensée d’un artiste visionnaire.

Parmi les pièces rares réunies pour l’occasion figurent également des objets inédits : des dessins préparatoires de billets de banque jamais émis, conçus par Escher, ainsi que des pièces commémoratives frappées à l’occasion du centenaire de sa naissance. Ces documents peu connus permettent d’élargir la compréhension de son rapport au design et à l’esthétique monétaire.

Coproduite par Arthemisia et Fever, en collaboration avec la M.C. Escher Foundation, cette exposition marque une étape majeure dans la diffusion de l’œuvre d’un artiste devenu culte bien au-delà du monde de l’art, et dont l’influence rayonne aujourd’hui dans les champs du design, de l’architecture et de la culture visuelle contemporaine.

Crédits photo : Maurits Cornelis Escher, Jour et Nuit, 1938. Xylographie, 39,1 x 67, 7 cm. Collection M.C. Escher Holding, Pays-Bas. All M.C. Escher works © 2025 The M.C. Escher Company, The Netherlands. All rights reserved

Par Ewen Berton

