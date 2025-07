Aeneas, la nouvelle IA de Google qui déchiffre les textes anciens

Une date effacée, un mot disparu, et voilà un texte devenu illisible. Pour les historiens de l’Antiquité, les textes incomplets demandent des années de recherches avant d’espérer, peut-être, livrer leurs secrets.

Mais les choses ont changé. Google DeepMind a développé une nouvelle intelligence artificielle pensée pour combler cette lacune, en partenariat avec plusieurs universités européennes, dont Nottingham et Oxford. Baptisée « Aeneas », cet outil est capable de reconstituer les textes incomplets, proposer une datation, et localiser géographiquement les inscriptions latines antiques, même les plus endommagées.

Un corpus scientifique exceptionnel

Révélé dans la revue Nature le 23 juillet 2025, ce projet marque une avancée historique dans l’étude de l’Empire romain. À l’image du héros dont il tire son nom, Énée parti en quête des origines de Rome, Aeneas analyse les traces laissées sur les pierres pour retracer une histoire collective manquante, par le temps.

Si les experts font confiance à cette technologie, c’est parce qu’elle a été « nourrie » par un corpus scientifique conséquent, et de prestige : le Latin Epigraphic Dataset, issu de trois bases majeures (EDR, EDH, EDCS), rassemblant plus de 176.000 inscriptions réparties sur 5 millions de km², de la Lusitanie à la Mésopotamie. Environ 5 % de ces données sont enrichies d’images, ce qui, selon les scientifiques, est essentiel puisqu’ils travaillent avec des supports visuels comme les pierres gravées.

« L’humain met des jours, l’IA quelques secondes »

Sur le plan technique, l’IA s’appuie sur le modèle de traitement du langage T5, adapté ici à l’étude des textes anciens. Ce socle a été complété par des modules spécifiques, conçus pour analyser des inscriptions fortement détériorées.

Lorsqu’il reconstitue un passage manquant, la machine génère plusieurs réponses, qu’elle hiérarchise selon leur pertinence linguistique, mais également historique. Pour plus de transparence, Aeneas surligne visuellement les éléments textuels ou visuels qui ont orienté ses choix.

Ce qui fait sa force, selon Thea Sommerschield, historienne à l’université de Nottingham, c’est sa capacité à « générer des liens contextuels au-delà des mots ». « Ce que l’humain met des jours à retrouver dans des corpus épars, l’IA le suggère en quelques secondes », détaille Yannis Assael, chercheur chez Google DeepMind, rapporte Science et Vie.

À consommer avec modération

Contrairement aux craintes parfois exprimées face à l’automatisation des sciences humaines, cette nouvelle IA n’a pas vocation à remplacer les historiens, mais à élargir leur champ d’investigation, rassurent les spécialistes. « Il ne s’agit pas d’un oracle, mais d’un partenaire de réflexion », souligne par exemple Thea Sommerschield, historienne à Nottingham.

L’outil fonctionne comme un moteur d’hypothèses. Il propose des restaurations plausibles, fondées sur des inscriptions parallèles. Mais ses fondateurs se sont assurés de ne jamais imposer une seule lecture. Ce positionnement a été testé dans un protocole rigoureux, avec 23 chercheurs. Ceux-ci ont d’abord travaillé seuls sur des textes endommagés, puis avec l’assistance d’Aeneas.

Et le résultat était sans appel. La précision des restaurations et des datations était significativement améliorée lorsque le chercheur avait travaillé avec l’IA. Ces derniers notent qu’elle a également permis de localiser correctement les inscriptions dans 72 % des cas, lorsqu’elle disposait d’éléments visuels. « Cette assistance est un levier pour élargir l’accès à des corpus jusque-là réservés à une élite érudite », confie Jonathan Prag, professeur à l’Université d’Oxford.

Des tests passés avec succès

Pour s’assurer de la fiabilité d’Aeneas, les spécialistes l’ont soumise à plusieurs tests. Exemple : le Res Gestae Divi Augusti, une inscription gravée sur le mur d’un temple à Ankara, rédigée par Auguste lui-même. Sans consulter les travaux antérieurs, Aeneas a proposé deux datations : entre 10 et 1 av. J.-C. et entre 10 et 20 apr. J.-C., une réponse similaire à celle qui a été établie après des décennies de débats entre historiens.

À LIRE – Culture et intelligence artificielle : la France s’en remet à Microsoft

Un autre exemple est celui d’une inscription votive découverte à Mogontiacum (Mayence), datée de 211 apr. J.-C. L’outil l’a rapprochée d’un autel militaire plus ancien, pourtant absent des corpus explicitement liés, et à raison.

L’IA progresse, l’humain reste indispensable

« Aeneas va plus loin, en aidant les historiens à interpréter et à contextualiser un texte, à donner du sens à des fragments isolés », expliquent les chercheurs dans un communiqué publié par Google DeepMind.

L’outil s’inspire du modèle Ithaca, son prédécesseur dédié au grec ancien, mais le dépasse dans ses performances. Mais, comme le rappelle Jonathan Prag, « l’analyse humaine reste essentielle pour interpréter et valider les suggestions de l’IA ».

Crédits image : Image d'illustration générée par IA, par <a href, domaine public

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com