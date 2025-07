Lire des articles sur Kobo : ce qui va changer cet été

La revue Écho Antonin Artaud, qui en est à son dixième numéro, lance un nouveau projet liant Antonin Artaud à la littérature, la philosophie, le théâtre et l’art. L’idée ? « Diffuser l’information auprès du plus grand nombre d’écrivains, d’amateurs d’Artaud et d’universitaires, afin de créer à long terme une sorte d’encyclopédie numérique composée d’articles complets et de qualité (une sorte de Wikipédia artaudien) », partagent avec nous François Audouy et Ilios Chailly, qui portent la revue.