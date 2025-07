Les histoires folles d’un papy pas comme les autres

Et les dernières, contrairement aux autres, seront vraies ! On y croisera un météorologue d’œuf, un kangourou des Alpes, une course poursuite en baignoire, un anaconda, une baignoire (encore) mais fossilisée, une vache et la baignoire de Napoléon (bizarre ces baignoires). Au fil des histoires, c’est une vie qui se dessine, de son début jusqu’à sa fin, celle du meilleur des papys.

Si le pouvoir des mots et de l’imagination est au cœur de ce roman, il parle aussi avec délicatesse et pudeur du deuil, de la perte d’un grand-parent.

Les éditions du Rouergue nous en offrent les premières pages en avant-première :

Pascal Prévot est né dans les Vosges et vit dans la campagne alsacienne. Il a quatre enfants. Il publie des textes dans des revues et chez plusieurs éditeurs (Le Rouergue, Bayard, Milan, Oskar). Au Rouergue, il est l’auteur de plusieurs romans dans la collection dacodac dont Théo chasseur de baignoires et L’enlèwement du V.

Parution le 3 septembre.

Par Clément Solym

