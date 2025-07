Elle brise tout ce qu’elle touche

Selasi et Akorfa, deux cousines nées le même jour, partagent tout. Pourtant, plus tard, Selasi semble en vouloir de manière inexplicable à celle qu’elle a aimée comme une sœur. Akorfa, de son côté, part aux États-Unis pour réaliser leur rêve, à sa mère et à elle : devenir médecin.

Mais tout ne se déroulera pas comme prévu... Akorfa, confrontée au racisme et aux réalités du quotidien d’une fille noire, apprendra à vivre pour elle-même et non plus pour sa famille. Lorsqu’elle doit retourner au Ghana et que son chemin croise celui de Selasi, de nouveaux secrets sont révélés, face auxquels Akorfa devra, elle aussi, se remettre en question.

Les éditions de L'aube nous en offrent les premières pages en avant-première :

Peace Adzo Medie est une universitaire et auteure ghanéenne née en 1981. L’Aube

a déjà publié son premier roman, Sa seule épouse.

Traduit de l'anglais (Ghana) par Benoîte Dauvergne

Parution le 2 septembre 2025.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com