Julien Gracq : ses cahiers secrets bientôt dévoilés ?

Si Ouest-France évoque cette perspective, les éditions José Corti - maison fidèle de Julien Gracq, qui a publié l’ensemble de son œuvre, y compris ses textes posthumes - tiennent à tempérer les attentes : aucune publication n’est confirmée à ce jour, rappellent-elles auprès d'ActuaLitté. Elles soulignent par ailleurs que l’auteur du Rivage des Syrtes est décédé en décembre 2007, ce qui repousse théoriquement à la fin de l’année 2027 l’échéance des vingt ans fixée pour l’ouverture des cahiers.

Depuis sa disparition, plusieurs textes inédits de l’auteur et enseignant Julien Gracq ont été publiés. En 2011, Manuscrits de guerre ouvrait cette série posthume : un journal tenu durant les mois de mai et juin 1940, suivi d’une esquisse de fiction inspirée de ces notes. En 2014 paraissait Les Terres du couchant, roman inachevé rédigé entre 1953 et 1955. En 2021, c’est Nœuds de vie qui voyait le jour, un recueil composé de fragments variés, et La Maison en 2023.

« Ce texte ne fait pas partie des 29 cahiers dont Gracq a interdit la publication jusqu’en 2027 », avait expliqué l'éditeur de José Corti, Maël Guesdon, au sujet du court roman inédit.

À LIRE - La BnF dévoile les manuscrits de Julien Gracq

Celui qui ne quitta jamais son pays de Loire, entre Saint-Florent-le-Vieil et Nantes, était encore un auteur peu connu lorsqu’il rédigea ses premières œuvres dans les années 1930 et 1940. Agrégé de géographie, enseignant au lycée Claude-Bernard à Paris, Julien Gracq - de son vrai nom Louis Poirier - entamait une œuvre littéraire exigeante, à la fois poétique, symbolique et profondément détachée des courants dominants.

C’est en 1951 qu’il accède à une reconnaissance nationale avec Le Rivage des Syrtes, qui reçoit le Prix Goncourt. Fidèle à ses convictions, il refuse le prix, refusant d’entrer dans ce qu’il considère comme le « cirque médiatique » du monde littéraire. Ce geste, rare et sans équivalent à l’époque (à l’exception notable de Jean-Paul Sartre, qui refusera plus tard le prix Nobel), affirme la posture intransigeante d’un écrivain soucieux de préserver son indépendance. Gracq ira jusqu’à critiquer vivement la littérature contemporaine dans son essai La Littérature à l’estomac (1950), dénonçant la marchandisation du livre et la soumission croissante des auteurs aux logiques de l’édition et de la promotion.

Sa démarche éditoriale fut, elle aussi, marquée par une fidélité sans faille : Julien Gracq n’a été publié que par les éditions José Corti, maison indépendante fondée en 1938, qui fut longtemps dirigée par l’éditeur éponyme. Les éditions indépendantes ont connu en 2023 un changement de direction : Maël Guesdon et Marie de Quatrebarbes ont succédé à Bertrand Fillaudeau et Fabienne Raphoz, qui leur ont transmis les rênes de la maison.

L’année 2025 offre aux lecteurs l’occasion de renouer avec La Forme d’une ville, autre livre culte de Julien Gracq publié en 1985, à travers une exposition présentée du 16 septembre au 30 novembre 2025 au musée atelier de l’Imprimerie de Nantes. Cette manifestation célèbre les quarante ans de ce texte hommage à la ville de jeunesse de l’auteur, ancien élève puis professeur au lycée Clemenceau.

L’exposition mêle plans anciens de Nantes et œuvres contemporaines pour explorer les liens entre ville, mémoire et littérature. Elle est portée par cinq artistes et scénographiée par Élisabeth Ausina.

Par ailleurs, du 23 au 28 septembre 2025, à Saint-Florent-le-Vieil - ville où vécut Julien Gracq - se tiendra une nouvelle édition du festival Les Préférences, organisé par la Maison Julien Gracq. Un rendez-vous littéraire itinérant qui proposera une programmation mêlant lectures performées, tables rondes, spectacles, balades en toue sur la Loire et dégustations de vins.

Crédits photo : © BnF, département des Estampes et de la photographie

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com