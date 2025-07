Fontainebleau inaugure un nouveau salon du livre : tout le programme

À l'initiative de l'association Désir de Livres, la 8ᵉ édition de Lectures – Festival du livre du Haut Quercy se tiendra les 12, 13 et 14 septembre 2025 dans le Lot, à Martel et dans les environs. Trois journées placées sous le signe de la littérature, de la lecture… et de la convivialité. Au programme de ce rendez-vous littéraire, six auteurs et autrices, et autant d'œuvres à découvrir.