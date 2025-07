"Que ma joie demeure !" aux Estivales du Haut-Calavon

Depuis leur création en 2022, les Estivales sont devenues un temps suspendu pour les autrices, philosophes, conteuses et penseurs, un espace où la parole circule hors des circuits médiatiques et renouvelle notre lien au monde.

Cette année, c’est la philosophe Vinciane Despret, marraine de l’événement, qui ouvre le bal avec le cinéaste Sylvère Petit : dès le 28 juillet à 11h, une master class interrogera la façon dont les animaux perturbent nos mots et nos images. Suivront des interventions d’éthologues (Hélène Roche, Sophie Barreau) et d’écologues (Raphaël Mathevet), toujours dans un esprit de narration partagée, où la science s’écrit comme une forme de littérature du vivant.

Le roman gionien devient quant à lui expérience sensorielle à travers deux représentations, les 29 et 30 juillet au petit matin (8h-11h), de Que ma joie demeure dans une adaptation déambulatoire signée Clara Hédouin. Créée au Festival d’Avignon 2023, cette mise en scène en plein air fait résonner la langue de Giono avec les paysages qu’elle célèbre, pour une immersion littéraire en mouvement.

À la tombée du jour, d’autres formes prolongent ce compagnonnage avec l’écrit : le 28 juillet à 20h45, le dessinateur Benjamin Flao et la chanteuse Clothilde Durieux proposeront une lecture dessinée de L’homme qui plantait des arbres ; le 29 juillet, Vanessa Wagner (piano) et Marianne Denicourt (voix) livreront une lecture musicale autour de La nature et les oiseaux ; et le 31 juillet, la pianiste interprétera les Études de Philip Glass, dans une veine littéraire du répertoire contemporain.

Les conversations du soir, toujours introduites par un « apéro avec... », prolongent l’exploration des formes narratives. Le 31 juillet à 18h, Philippe Sands évoquera De l’impunité, récit judiciaire à la croisée du reportage, de l’histoire et du témoignage personnel. Le 1er août à 11h, la romancière belge Lize Spit, auteure remarquée de Débâcle et Je ne suis pas là, reviendra sur sa pratique de l’écriture à l’occasion de la sortie annoncée de Autobiographie de mon corps.

L’écriture, dans toutes ses déclinaisons, se décline également à hauteur d’enfants : Donatienne Ranc, conteuse et autrice jeunesse, animera deux ateliers littéraires les 28 et 29 juillet à 16h, tandis que Claire Doutrelant livrera un récit scientifique autour des mésanges et des chenilles — où le conte et la biologie s’enlacent.

L’événement se conclura le 1er août avec l’intervention de l’architecte-paysagiste Bas Smets sur son projet Building Biospheres, et une discussion avec Laure Adler sur La voix des femmes (à 18h), prolongée Littérature et nature en dialogue aux Estivales du Haut-Calavon par un dîner-tapas signé Léo Troisgros, chef fidèle à l’esprit du lieu.

Plus qu’un simple festival, les Estivales du Haut-Calavon affirment une vision du monde où le récit, littéraire ou scientifique, devient un outil de compréhension du vivant. Au croisement du sensible et du politique, elles offrent une traversée de la langue — et des paysages — où se redessinent les frontières entre fiction et réel, humanités et nature.

Crédits image : Matthew Palladino - Les Estivales du Haut-Calavon

Par Dépêche

