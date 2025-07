L'édition crée des cours pour attachées de presse avec l'agence de presse d'Italie

Un peu comme si le Syndicat national de l'édition marchait main dans la main avec l'Agence France Presse (AFP), pour aider les attachées de presse à mieux “défendre” leurs titres auprès des journalistes. Prochaine étape : écrire directement les articles ?

Resserrer les liens...

Le contenu pédagogique couvre la rédaction de fiches livres, de communiqués de presse et de newsletters, la constitution de fichiers contacts, la planification des actions de communication selon les typologies de médias visés. Une attention particulière est portée à l’organisation d’événements — rencontres, festivals, signatures — ainsi qu’à la gestion du budget communication.

La formation est dispensée par Francesca Pieri, responsable communication de De Agostini Libri (groupe Mondadori), accompagnée de Mauretta Capuano, journaliste culture à l’ANSA. Cette double approche permet aux participants de croiser les regards métiers et de mieux calibrer leur travail selon les attentes des rédactions.

« La production éditoriale continue de croître en Italie, avec plus de 70 000 nouveaux titres par an ce qui oblige les éditeurs à redoubler d’efforts pour obtenir de la visibilité, dans un paysage médiatique lui-même en pleine transformation », indique Fabio Del Giudice, directeur de l’AIE.

« Avec ce cours, nous souhaitons offrir aux maisons d’édition, ainsi qu’à celles et ceux qui y travaillent ou aspirent à y travailler, l’opportunité d’affiner leurs compétences et de mieux comprendre les attentes des journalistes, afin d’adapter plus efficacement les flux de travail. »

Des formations nombreuses dans le Bel Paese

En parallèle, l’Italie propose d’autres parcours spécialisés. Le programme Ufficio Stampa LAB privilégie l’immersion en présentiel, accompagnée de mentorat à distance et de cas pratiques. Il forme à la rédaction, à la relation presse et à la gestion d’événements avec une méthodologie appliquée.

La plateforme ProgEdit propose un cursus en ligne en six séances, avec des modules consacrés aux techniques rédactionnelles, aux mailings ciblés, à la veille médiatique, à la coordination de conférences de presse et à la promotion d’événements éditoriaux.

De son côté, Editoria e Scrittura propose une formation à distance articulée autour de travaux pratiques, tutorat personnalisé et retours réguliers de professionnels en activité. Le tout dans un format flexible, adapté aux rythmes des apprenants.

Autre initiative, Wylab propose un programme baptisé “Ufficio Stampa 2.0”, d’une durée de 23 heures, en direct vidéo. Il met l’accent sur les relations avec les influenceurs, la gestion des situations de crise, la création de contenus pour les réseaux sociaux et les médias digitaux.

MinimumFaxLab intègre à son cursus un module dédié à la communication dans le champ éditorial, en lien avec la stratégie numérique, les blogs, les réseaux sociaux et la logistique événementielle. Citons enfin, l’Université en ligne UniMarconi propose une formation focalisée sur la communication moderne, les infox, les stratégies de crise et l’usage des outils numériques appliqués aux relations presse.

Un peu plus, ou un peu trop ?

Ces parcours traduisent une attente forte du secteur : celle de professionnels capables de faire le lien entre contenu éditorial et stratégie médiatique. En Italie, les formations certifiantes sont valorisées par l’Ordre des journalistes et permettent l’acquisition de crédits professionnels, qu’on soit journaliste pigiste ou titulaire.

Le partenariat entre l’AIE et l’ANSA vient renforcer cette dynamique. Il favorise une compréhension directe des rouages de la presse par les équipes communication des maisons. L’enjeu est clair : faire émerger les catalogues dans un paysage éditorial dense, où plus de 70.000 nouveaux titres sont publiés chaque année en Italie.

L’offre de formation s’avère aujourd’hui variée, adaptée à tous les profils. En ligne ou en présentiel, théorique ou appliquée, elle permet de construire des parcours solides pour intégrer un secteur en profonde mutation.

Les métiers de la communication éditoriale s’inscrivent de plus en plus dans une logique de dialogue avec l’écosystème médiatique, et les formations proposées, comme celle de l’AIE‑ANSA, permettent d’en maîtriser les codes. Et avec 70.000 livres par an, peut-être même de recruter de nouveaux journalistes pour couvrir la production du secteur ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com