Fil info de Pascal Nordmann : l’actualité kaléidoscope

Pascal Nordmann regarde les infos d’un œil différent du nôtre, son regard semble dédramatiser la pesanteur de l’actualité comme s’il était un spectateur amusé d’une tragédie mal jouée qui tourne au burlesque ou à l’absurde. Ainsi, les grands de ce monde qui décident de la gravité du moment, semblent des enfants tantôt capricieux, tantôt pathétiques, désacralisant leur statut d’influence et de pouvoir.

Facétieux, Pascal Nordmann nous invite dans son univers dans lequel nous devons rapprocher ses humeurs à des événements, un jeu pour le lecteur ludique qui accapare notre attention plus que l’événement en question. Et à nous de nous poser la question de l’importance de celui-ci.

Pascal Nordmann a accepté de répondre à nos questions.

Actualitté : Si l’on dit de vous que vous êtes insaisissable, diriez-vous que cet adjectif vous caractérise ?

P.Nordmann : Tout est une question de point de vue. Ce que l’on ne saisit pas pointe souvent sur celui qui ne saisit pas plutôt que sur ce que l’on ne parvient pas à saisir. De toute manière, dans mon activité littéraire, je ne mets de moi que mes yeux et mes oreilles.

Je veux dire que, à part le souci de voir et d’écouter, il n’y a pas grand-chose. Je me pense comme celui qui écoute et qui voit. Ma matière, ce sont les autres (dont moi, bien sûr). Par conséquent, si l’on me dit que je suis insaisissable je réponds que ce qu’il y a d’insaisissable en moi n’est que ce qu’il y a d’insaisissable dans le monde.

Qu’est-ce qui vous fascine dans l’actualité ?

P.Nordmann : En ces temps troublés, on remet la réalité en question. Certains ont inventé le terme de vérité alternative. Ils n’ont pas complètement tort. Entre un événement et la manière dont il vous parvient, il y a de multiples filtres. Au bout de la chaîne, c’est vous-même qui triez. Le résultat, c’est que l’idée que nous nous faisons de l’époque, finit par former un ensemble qui, justement, détermine l’époque dans laquelle nous vivons.

Qui maîtrise l’information est maître du monde. Plus que me fasciner, ça m’inquiète. Maintenant, dans actualité, il y a actuel ce qui implique une course avec le temps. Écrire sur ce qui arrive maintenant, c’est un défi. Surtout pour quelqu’un qui prétend avoir fait de ses yeux et de ses oreilles ses instruments favoris.

Actualitté : Que ce soit dans le traitement des informations comme dans vos romans, vous avez un regard décalé sur notre monde. C’est naturel ou est-ce un réflexe pour ne pas se conformer et subir ?

P.Nordmann : Mais non ! Je n’ai pas un regard décalé. Il peut être amer de regarder tourner le monde, alors, on cherche à s’amuser un peu, on fait de l’humour, quelques blagues, un peu de poésie. On cherche la poudre d’or, le nuage d’argent, le bâton magique. Ça n’a l’air de rien, mais je crois que l’on touche là à l’un des ressorts de la littérature.

Divertissement, mais pas totalement innocent. De toute manière, c’est un miroir que l’on tend au monde. Un miroir du monde. Et puis, en littérature, tout se fait à deux, avec le lecteur. Ce fameux décalage est donc autant en moi qu’en celui qui me lit.

Actualitté : Dans vos romans, Samuel Jones ou L’Homme dans l’homme, vos personnages sont pris en étau dans le réel et leur part d’imaginaire qui se confond avec la folie. L’imaginaire pour vous est-il un élément de déréglementation des normes ?

P.Nordmann : Il faudrait commencer par dire que les normes sont elles aussi le résultat d’un travail de l’imaginaire et que, donc, logiquement, les normes sont tout aussi folles, tout aussi démentielles que le seraient des poussées incontrôlées d’imaginaire. C’est donc folie contre folie.

Mes personnages sont des fous dans un monde de fous. Bien malin qui pourrait y trouver une logique ou un sens. Au fond, tout mon travail consiste à faire appel à ce qui se trouve au-delà du constat de la folie et du non-sens généralisé. Soit (et sans jamais le dire), la morale, la responsabilité individuelle, l’introspection, la pensée.

Dans votre exposition L’esprit des lieux, les objets fonctionnent sans action humaine alors qu’ils sont inertes quand ils sont entre les mains de l’homme. Les objets n’ont pas besoin de nous pour vivre alors ?

P.Nordmann : Nos objets font partie du grand cirque décrit plus haut. Celui des normes, des fous dans un monde de fous et de l’imaginaire en général. Parce que nos objets sont nos constructions, soit une concrétisation de nos désirs, de nos peurs ou de nos rêves.

Il est vertigineux de constater qu’au cours des temps on a ajouté le mouvement aux objets, puis la parole et que, maintenant, on tente d’y mettre de la pensée. On peut y voir un certain sens. Peut-être est-ce une manière de faire la guerre à la solitude. Je préfère, encore une fois, dire que tout cela n’a aucun sens et que l’on peut en rire.

Sur votre site, vous avez créé une « Encyclopédie mutante », pouvez-vous nous en expliquer le fonctionnement ?

P.Nordmann : La langue que nous utilisons nous permet de tout dire, de tout décrire, de tout penser. L’Encyclopédie mutante permet de détourner nos discours, nos descriptions, nos pensées en des pensées, des discours ou des descriptions parallèles, toujours possibles, puisque formulées dans notre langue, mais au sens profondément modifié, sur la ligne de crête entre le sensé et l’absurde. Des mots, des phrases, des définitions que nous aurions pu prononcer, que nous aurions pu formuler.

Ce détournement, ce hold-up, est une tentative de concassage, une sorte de destruction temporaire de la langue élaborée dans l’intention de créer une sensation de saisissement, un haut-le-cœur salutaire de l’esprit permettant de prendre un tout petit peu de distance aves ses certitudes. L’Encyclopédie mutante est une machine à grignoter les certitudes.

Écrire pour divertir

Pascal Nordmann écrit pour distraire, mais ses écrits nous interrogent sur notre manière d’appréhender l’actualité et plus généralement, notre monde. Il nous dit en substance, que le Monde est comme nous le projetons et que c’est notre regard sur lui qui le fabrique.

Si nous souhaitons modifier notre futur, il faut alors regarder d’une manière différente notre présent. Il nous rappelle, que se divertir et s’amuser fait aussi partie de notre condition humaine, il ne faut pas le négliger car cela permet de désacraliser nos croyances, relativiser nos certitudes et de réenchanter notre quotidien. Bref, lire Pascal Nordmann est salutaire et recommandé pour notre bien-être et pour se révéler à nous-mêmes.

