Androsace ou cochon : quelle vie mérite d’être défendue ?

Une plante, un animal et un écosystème sont de nature profondément différente, à tel point qu’il semble parfois contradictoire de vouloir tous les protéger. L’élevage en plein air permet de conserver des prairies utiles à certaines populations d’oiseaux et de fleurs sauvages liées aux écosystèmes herbeux, mais conduit les vaches à l’abattoir. Éliminer des animaux appartenant à des espèces dites invasives peut être positif pour la biodiversité mais très cruel pour les individus concernés.

L’auteur propose de dépasser ce clivage et de concilier la lutte écologiste, incontournable si nous voulons pouvoir vivre dans un environnement habitable, et la lutte pour le droit des animaux, nécessaire si nous voulons vivre dans un monde plus juste. À travers son expérience de terrain, Pierre Rigaux propose une écologie basée non seulement sur les données scientifiques, mais aussi sur une approche éthique la plus précise possible, qui fait encore souvent défaut s’agissant de la façon dont on traite les animaux.

Les éditions Delachaux et Niestlé nous en offrent les premières pages en avant-première :

Pierre Rigaux est écologue professionnel. Après une formation universitaire en biologie, il a travaillé pendant onze ans dans des associations de protection de la nature, menant des expertises, des suivis et des programmes de conservation de la biodiversité. Très présent sur les réseaux sociaux, il est suivi par une communauté de 200.000 personnes.

Parution le 5 septembre 2025.

Par Clément Solym

