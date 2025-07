L'Assemblée nationale planche sur la continuité de revenus des auteurs

Le 19 juin dernier, de premières auditions ont eu lieu dans le cadre de la mission flash commune sur la mise en place d’une continuité de revenu pour les artistes-auteurs, lancée quelques jours plus tôt par deux commissions de l'Assemblée nationale.

Les affaires culturelles et les affaires sociales se retrouvent en effet autour d'une même question, régulièrement posée ces dernières années : comment lutter contre la paupérisation des artistes-auteurs ? Face à un « statut peu protecteur et de[s] revenus irréguliers », s'interroge la mission flash commune, l'étude du revenu de remplacement pour les artistes-auteurs devrait être riche en enseignements.

Deux rapporteuses ont été nommées : Soumya Bourouaha (Seine–Saint-Denis, Gauche Démocrate et Républicaine), pour la commission des affaires culturelles, et Camille Galliard-Minier (Isère, Ensemble pour la République), pour celle des affaires sociales.

Cette première journée d'auditions a permis aux députées d'entendre, notamment, Bruno Racine et Stéphanie Le Cam, maître de conférence de droit privé, directrice de l’Institut des sciences sociales du travail de l’ouest (ISSTO) à l'Université Rennes 2, mais aussi directrice de la Ligue des auteurs professionnels.

Le ministère de la Culture et le Centre national du Livre ont aussi été auditionnés, tout comme plusieurs syndicats et organismes de gestion collective. Le 10 juillet, les rapporteuses ont entendu le Syndicat national de l'édition, par les voix de Renaud Lefebvre, le directeur général, Julien Chouraqui, directeur juridique, et Axelle Chambost, responsable des affaires sociales. Olivier Bron, président du Syndicat des éditeurs alternatifs (SEA) a lui aussi été interrogé le même jour.

Plusieurs propositions de loi

Le lancement de la mission flash commune fait suite aux dépôts de plusieurs propositions de loi, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, visant à l'instauration d’un revenu de remplacement pour les artistes‑auteurs temporairement privés de ressources. Cette sorte d'assurance-chômage des auteurs, basée sur le principe du régime des intermittents du spectacle, n'a pas encore fait l'objet d'un débat ou d'un vote parlementaire.

La publication du rapport de Bruno Racine, en 2020, consacré à « l'auteur et l'acte de création », a mis en avant la paupérisation des créateurs et la fragilité de leur condition socio-économique. Sans vraiment susciter d'actions publiques pour y remédier : en février 2022, un groupe de députés communistes, mené par Pierre Dharréville (Bouches-du-Rhône, Nupes) avançait une proposition de loi évoquant pour la première fois le revenu de remplacement.

Fin 2023, les députés revenaient à la charge en déposant une nouvelle fois cette proposition de loi. Un an plus tard, rebelote : le groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale porte cette fois l'initiative, avec la députée Soumya Bourouaha — aujourd'hui corapporteuse de la mission flash — à sa tête.

Les parlementaires ouvraient cette fois un double front : quelques jours plus tard, Monique de Marco, sénatrice écologiste de la Gironde, avançait à son tour cette proposition de loi au Sénat.

Photographie : Affichage lors de la Nuit des auteurs et autrices, le 25 mars 2024, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

