Journées du patrimoine 2025 : ce que la BnF vous réserve à Paris

Parmi les temps forts, le musée de la BnF – site Richelieu propose une nouvelle présentation thématique intitulée « Europes en partage », une exploration des grands moments fondateurs du continent européen à travers quelque 150 trésors issus des collections de la BnF.

Haut lieu patrimonial situé au cœur du IIe arrondissement de Paris, le site Richelieu est l’ancrage historique de la Bibliothèque nationale de France. Ancien palais du cardinal Mazarin, bâti au XVIIe siècle, il devient dès 1721 la Bibliothèque du roi. Après un vaste chantier de rénovation mené entre 2011 et 2022, le site accueille aujourd’hui un large public avec ses espaces culturels (musée, galerie d’exposition, salle Ovale, jardin, café, librairie), en complément des salles de lecture spécialisées.

Le musée de la BnF présente les pièces majeures de ses collections : livres rares, cartes, estampes, gravures, objets prestigieux comme le Grand Camée de France, le trône de Dagobert, ou encore l’échiquier dit de Charlemagne. Le site abrite également le département des conservateurs de l’Institut national du patrimoine (INP), la bibliothèque de l’École nationale des chartes (ENC) et celle de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), toutes exceptionnellement ouvertes au public durant ces Journées européennes du patrimoine.

Visite découverte du site Richelieu

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 18h (visite en continu)

Une déambulation libre dans ce lieu d’exception, entre jardin Vivienne, galerie Mazarin, salles du musée et la majestueuse salle Ovale, pour remonter le fil de l’histoire culturelle et architecturale française depuis le XVIIe siècle.

Exposition « Europes en partage »

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 18h (dernier accès à 17h)

Nouvelle présentation annuelle du musée de la BnF, « Europes en partage » met en lumière la diversité et la profondeur des collections à travers une sélection d’environ 150 œuvres et documents retraçant les grands épisodes de l’histoire européenne, du IXe siècle à nos jours.

Accès libre et gratuit.

Présentation des ateliers de conservation

Samedi 20 septembre, de 10h à 18h : département des Estampes et de la photographie

Dimanche 21 septembre, de 10h à 18h : département des Cartes et plans

Ateliers du département Images et prestations numériques & restauration

Dimanche 21 septembre, de 10h à 18h – Salle Émilie du Châtelet

Présentation des savoir-faire techniques liés à la conservation et à la numérisation.

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

Site de l’Arsenal – Paris 4e

Situé dans le quartier de la Bastille, au cœur du Marais, le site de l’Arsenal occupe les murs de l’ancienne résidence des grands maîtres de l’artillerie. Devenu bibliothèque publique en 1797 grâce à la collection du marquis de Paulmy, il abrite aujourd’hui plus d’un million de documents : livres, manuscrits, cartes, estampes, partitions, revues…

Parcours de visite du site

Dimanche 21 septembre, de 10h à 18h (en continu, dernier accès à 17h)

Les personnels de la bibliothèque guident les visiteurs à travers un riche parcours patrimonial comprenant notamment :

le cabinet La Meilleraye (XVIIe siècle)

un salon rocaille (XVIIIe siècle)

la salle de lecture du Second Empire

les salons Sully (début XIXe siècle)

une exposition de trésors issus des collections

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

Adresse : 1, rue de Sully, 75004 Paris

Horaires : dimanche 21 septembre, de 10h à 18h (dernier accès à 17h)

Site François-Mitterrand – Paris 13e

Fruit de la volonté d’agrandir et moderniser la Bibliothèque nationale, le site François-Mitterrand regroupe aujourd’hui plus de 14 millions de livres et imprimés, ainsi que 1,5 million de documents sonores, vidéo et multimédias. Imaginé par l’architecte Dominique Perrault, cet ensemble monumental se compose de quatre tours en forme de livres ouverts, bordant un jardin-forêt central.

Visites guidées de la collection Charles Cros

Présentation de plus de 1400 appareils (phonographes, lecteurs vidéo, enregistreurs…)

Horaires : à 13h30, 15h, 16h30 et 17h30

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles

Départ au niveau de la maquette, hall Est

Visites flash du site

Toutes les 30 minutes à partir de 14h (dernier départ à 18h)

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles

Visites des coulisses

Horaires : 14h, 14h45, 15h30 et 16h15

Découverte des espaces habituellement fermés au public

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles

Départ : entrée de la terrasse, hall Est

Atelier familial – « Personnalisation d’une maquette de la BnF »

Galerie Jules Verne, de 14h à 18h, sessions toutes les 30 minutes

Pour les enfants à partir de 5 ans

Conception d’une maquette personnalisée des tours du site François-Mitterrand, à l’image de leurs livres préférés

Sans inscription, accès libre dans la limite des places disponibles

Activités en continu (accès libre)

Présentation des ateliers de conservation – hall Ouest

Présentation de Gallica et Gallica Images – hall Est

Présentation des globes de Coronelli

Exposition "Gébé : un génie du dessin de presse" – allée Julien Cain

Démonstrations en salles de lecture (rez-de-jardin) :

Petites réparations

Classement du libre accès – salles R et S

Présentation d’une arrière-banque et du circuit de communication des documents – salles U et V

Adresse : rue Émile Durkheim, 75013 Paris

Horaires : dimanche 21 septembre, de 12h45 à 19h (dernier accès à 18h15)

