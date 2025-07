Sur les traces d’Ella Maillart, pionnière du récit de voyage

Au début du XXe siècle, alors que les femmes commencent à peine à se libérer des carcans sociaux, une journaliste suisse bouscule les normes. Son nom : Ella Maillart. En quelques années, elle s’impose parmi les plus grands explorateurs de son temps, et fait de l’écriture le prolongement naturel de ses aventures.

Parmi ses ouvrages les plus marquants, on compte Oasis interdites - De Pékin au Cachemire, publié en 1937 aux éditions Grasset. Premier livre d’une longue liste, elle y relate son voyage clandestin avec Peter Fleming à travers la Chine communiste et le Turkestan.

S’ensuit une œuvre prolifique, dont les dernières pièces ont été rendues accessibles au public en 2022, 25 ans après sa mort. Avec Ma philosophie du voyage, les éditions Payot dévoilent une quinzaine de textes inédits ou peu connus de l’autrice, et permettent de mesurer l'étendue de travail.

Sa maison, ses secrets

Quelques années après cette publication, France 5 propose à nouveau de découvrir, ou redécouvrir, le travail d’Ella Maillart avec la diffusion d’Ella Maillart, au sommet du monde, un nouvel épisode de la série Une maison, un artiste, lancée par france tv.

La chaîne revient sur l’habitation de l’artiste, à Chandolin, dans un chalet perché à plus de 2000 mètres d’altitude, qu’elle a posé ses valises. Dans cette habitation entourée de silence et de lumière, elle écrit, médite, mais surtout reçoit celles et ceux qui, comme elle, cherchent à comprendre le monde. Pour elle, le voyage a été une clé, une voie d’émancipation, et les murs de cette maison portent encore la trace de cette vie menée tambour battant, à travers les continents.

Un refuge où elle a passé un demi-siècle, six mois par an, en tant que femme libre, pour devenir la pionnière du récit de voyage au féminin qu’elle est aujourd’hui. Pour raconter cette histoire, Nathalie Plicot et Valériane Cariou ont pris les commandes, et recueilli les témoignages d’experts, mais également de proches de l’écrivaine.

Un film documentaire à regarder le dimanche 3 août à 22h45 sur France 5.

Crédits image : Ella Maillart lors d'une interview dans sa maison, à Chandolin en 1992. Nvpswitzerland, CC BY-SA 3.0

