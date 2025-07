À Versailles, une fermeture définitive pour la Librairie Antoine

Une institution du centre-ville versaillais ferme ses portes, « définitivement et irrévocablement », selon les termes d'Antoine Michon, gérant de la Librairie Antoine. Le 26 juin 2025 a été la dernière journée d'activité du commerce, quelques jours avant une mise en liquidation judiciaire, en date du 1er juillet.

Fondée en 1893 « par Monsieur Quénord au 50 rue de l’Orangerie », comme le rappelait le propriétaire de l'enseigne, la boutique traversa ainsi plus d'une centaine d'années parfois tumultueuses, faites de crises économiques et de difficultés plus ou moins passagères, comme la concurrence de la vente en ligne ou les bouleversements liés à la pandémie de Covid-19. L'adresse a plusieurs fois changé de nom, et fût ainsi La Grande librairie de Versailles, Caractères, ou encore Un ange passe.

Comme d'autres librairies, celle de Versailles était particulièrement exposée aux revers : en juin 2023, Antoine Michon avait ainsi lancé un appel à la solidarité et à la mobilisation, alors que le loyer commercial de son local risquait d'augmenter considérablement.

« J’ai besoin de vous, qui que vous soyez, quoique vous lisiez, car c’est votre liberté de choix dans le domaine de la culture et du livre, qui est menacée », assurait à l'époque le propriétaire de la librairie Antoine.

Sur le réseau Instagram, il souligne que la librairie a accueilli, depuis sa reprise en 2014, « 68 auteurs sous le format “Une Heure Un Livre” » et participé à « 10 Saisons du Salon Histoire de Lire », organisé par la ville de Versailles et par l’association Histoire de lire. À ce titre, Antoine Michon indique à sa clientèle : « Je vous informerai des travaux préparatoires du Salon Histoire de Lire les 22 et 23 novembre 2025 ! »

Nous avons tenté de joindre le libraire, sans succès pour l'instant.

Photographie : La devanture de la Librairie Antoine, à Versailles (page Facebook de la Librairie Antoine)

