La portalettere de Francesca Giannone : de Lizzanello au monde

Couronné par le prestigieux Prix Bancarella — qui récompense chaque année un ouvrage ayant conquis à la fois la critique et un large public —, La portalettere connaît en Italie un succès phénoménal. L’histoire d’Anna, jeune femme arrivée en 1934 à Lizzanello, dans le Salento, est restée plus de 130 semaines en tête des classements des ventes. Aujourd’hui, le roman cumule plus de 630.000 exemplaires vendus (toutes éditions confondues).

L’engouement international

Mais l’engouement dépasse les frontières italiennes. Par exemple, en Espagne, où il est disponible en castillan et en catalan, les ventes ont déjà franchi le cap des 80.000 exemplaires. En France, où il paraît chez Albin Michel sous le titre La Porteuse de lettres (trad. Françoise Bouillot), le roman est finaliste du 92e Prix des Deux Magots, et cumule 15.113 ventes, d’après Edistat.

La dynamique s’accélère également dans les pays anglo-saxons. Sélectionné par la célèbre chaîne de librairies Barnes & Noble pour son club de lecture en juillet, le roman paraîtra en août au Royaume-Uni. De plus, l’accueil aux États-Unis a été très chaleureux : dès sa sortie, The Letter Carrier (traduit par Elettra Pauletto) est entré dans les classements des meilleures ventes, comme l’a annoncé la maison d’édition Crown. Un exploit rare pour une œuvre italienne — et plus largement pour toute littérature traduite aux États-Unis.

Couverture originale du roman

Le « syndrome » du 3%

En effet, les traductions ne représentent qu’environ 3 % des titres publiés chaque année aux États-Unis, selon le Translation Database tenue par Chad W. Post à l’université de Rochester.

Par ailleurs, les éditeurs indépendants publient la grande majorité des traductions : des maisons comme Europa Editions, Open Letter ou Archipelago dominent le marché, loin devant les Big Five : parmi les 60 maisons d’édition ou collections ayant publié le plus de traductions entre 2008 et 2022, seules 11 appartiennent aux Big Five.

Une promesse tenue

« J’avais promis à Anna, mon arrière-grand-mère, qu’elle ne serait plus jamais oubliée. Voir que son histoire a conquis le cœur des lectrices et des lecteurs, même à l’étranger et au-delà des océans, signifie pour moi avoir tenu cette promesse. Au nom de toutes les femmes coupablement oubliées par l’Histoire », a confié Francesca Giannone à Il Libraio.

Rappelons enfin que le deuxième roman de Francesca Giannone, Domani, domani, vient de paraître en format poche (Superpocket) en Italie. Il s’est déjà vendu à 250.000 exemplaires, auxquels s’ajoutent 45.000 exemplaires écoulées en Espagne.

Crédits image : Francesca Giannone

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com