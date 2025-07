Gioconda, histoire d'un amour éternel entre deux adolescents grecs

Nìkos Kokàntzis naît à Thessalonique en 1930. À l’adolescence, en 1943, il fait l’expérience fondatrice de l’amour aux côtés de Gioconda. Elle a son âge, son regard l’éblouit. Mais Gioconda est juive. La même année, elle est arrêtée, déportée à Auschwitz. Elle n’en reviendra pas. Trente ans plus tard, en 1975, Nìkos choisit de consigner leur histoire dans un récit bouleversant, pour que la mémoire de Gioconda demeure vivante à jamais. Devenu médecin, il poursuivra sa vie loin d’elle, jusqu’à sa mort en 2009. Mais les mots resteront.

Gioconda et Nikos, par Marion Hennebert

Assise sur les gradins du théâtre de Delphes, je contemple la mer d’oliviers qui ondule à l’infini, quand un charmant monsieur s’assied à côté de moi, me demandant pourquoi je fais partie du colloque où lui-même est invité en tant que traducteur. Nous nous présentons et Michel Volkovitch m’écoute patiemment raconter mon amour pour la Grèce et sa civilisation antique, mes souvenirs de professeur de grec ancien… et ma passion pour ma nouvelle profession, éditrice.

Et puis… nos paroles s’entrechoquent : « Avez-vous un texte à me proposer ? /J’ai un texte à vous proposer. » Et c’est son tour de me parler avec émerveillement d’un récit qu’il pensait alors unique, Gioconda. C’est comme ça que Gioconda est entrée dans ma vie, à Delphes, pour ne plus jamais en sortir.

J’aime à penser que Michel et moi avons pu exaucer le vœu de Nikos Kokantzis, qui a écrit ce joyau littéraire pour que Gioconda ne meure pas une deuxième fois. « Gioconda doit rester vivante aussi longtemps que je vivrai et plus longtemps que moi. »

En ce qui concerne le choix des couvertures, la première remarque, universelle, c’est qu’il est toujours aussi difficile ! Surtout ne pas refreindre, ne pas cantonner, ne pas réduire… Une fois qu’on a dit ça, laisser courir notre imagination, source de tous les imaginaires.

Notre premier choix pour devenir Gioconda a été cette jeune fille qui se coiffe en nous regardant bien en face, arborant un sourire de Joconde (1998). Ensuite, pour insister peut-être lourdement sur la découverte de l’amour physique entre deux adolescents, ce sein qu’on voulait virginal (2006).

Mais bien vite le frémissement d’une bronca chez les libraires, regrettant cette mise en exergue qui leur semblait réductrice, nous a ramenés à l’image de cette petite fille de dos. Une photo de Jacques Lacarrière, un autre amoureux de la Grèce (2022)…

Aujourd’hui, nous vous proposons une version illustrée par Anne Defréville (voir ci-dessous). Et sur la couverture, Gioconda est toujours de dos, contemplant un avenir dont elle sera cruellement privée, mais elle n’est plus seule : Nikos l’a rejointe. Pour l’éternité.

Marion Hennebert a cofondé les éditions de L'Aube avec Jean Viard, son époux, directeur de recherches en sociologie au CNRS. Elle en a longtemps dirigé la collection Littérature.

« Gioconda doit rester vivante aussi longtemps que je vivrai – et plus longtemps que moi. Vivante ainsi que je l’ai connue, s’épanouissant sous mes regards, mes caresses, mes baisers. » - Nikos Kokantzis.

Deux adolescents dans la Grèce occupée, jusqu’à la séparation tragique. À la lumière de ce premier émoi, l’horreur de l’Histoire surgit, sans pathos, mais avec une intensité pudique. Un récit de jeunesse et de sensualité, vibrant d’authenticité, malgré l’ombre de la déportation et de la mort.

Pour la première fois, ce classique publié par les éditions de L’Aube paraît dans une version illustrée. Anne Defréville, illustratrice française à l’univers sensible (elle a récemment signé les illustrations du Lion de Joseph Kessel chez Futuropolis), accompagne le texte de Kokàntzis avec finesse et justesse. Ses images prolongent l’émotion du récit, restituent la lumière de la Méditerranée, la grâce des corps en éveil, la douceur d’un été avant la chute.

