Les Bad Guys 2 : les bêtes d'Aaron Blabey de retour au cinéma

Entrée en production avant même la sortie du premier film, la suite des Bad Guys est scénarisée par l'auteur australien Aaron Blabey lui-même. Né en 1974, il a publié le premier livre mettant en scène les personnages en 2015, chez Scholastic.

En France, les différents titres de la série sont publiés par l'éditeur Casterman, dans des traductions d'Emmanuel Gros. L'adaptation cinématographique en reprend les personnages, mais propose une esthétique bien différente.

« En fait, le but n’était pas de faire totalement de “la sauce DreamWorks” », explique ainsi le coréalisateur Pierre Perifel. « Aaron Blabey, l’écrivain, n’était pas un dessinateur à la base et donc ses illustrations sont très simples. On ne pouvait pas les adapter telles quelles. Et je me suis donc mis au travail pour trouver un style d’illustration animée non classique et pas dans la lignée de ce que l’on voit chez Disney ou Pixar ou même chez nous à DreamWorks. »

Par Antoine Oury

