L’affaire Faldès, ou la fabrique d’une injustice

À la suite de ce sauvage assassinat, deux procès retentissants (Rodez et Albi) eurent lieu. Chaque fois, déni de justice : l’instruction fut bâclée, des témoins furent manipulés et décapités trois innocents. Un seul fragile témoignage retient l’attention : il émane d’une certaine Clarisse Manzon, qui entre alors en scène. Attitude fantasque, hystérie, cette intrigante cherche à attirer l’attention sur elle et entretient, avec des accusations incohérentes, la parodie de justice qui se joue.

Le second protagoniste, Henri de Latouche, écrivain dramaturge, journaliste, apparaît alors. Surnommé « le sténographe parisien », il tient un journal de bord et rédige épris de neutralité et d’impartialité les comptes-rendus du procès depuis Paris.

Frédéric Vitoux raconte ce chemin littéraire en lui accordant enfin toute sa place. Remis en pleine lumière et en l’opposant à Clarisse Manzon de qui Latouche diffère en tous points, Vitoux réussit le tour de force d’écrire en vérité deux récits qui se superposent, le second étant celui où Latouche sert de prête-plume à l’ingrate Manzon qui n’a de cesse de clamer à tout va son innocence, et rompra avec lui.

Avec un don de la narration hors-pair, et une écriture concise, Vitoux lustre son propos d’hypothèses de complot politique lié au statut de Faldès, en même temps qu’il embrasse l’aventure du romantisme dont le valeureux Latouche fut un éminent promoteur. En tout cas, cette affaire sordide avec arme blanche trop vite enterrée par les tribunaux frappe vraiment par sa contemporanéité.

Livre baroque et passionnant dont on a peine à sortir, et joie de voir le souvenir de Latouche enfin restauré.

… Latouche, lui, bien avant Rubempré, s’était rallié aux romantiques. Ou plutôt non, il fut le premier ou l’un des premiers d’entre eux à ouvrir la voie à cette école. Mais, républicain ou libéral de conviction, l’éclectique Latouche ne trouvera par la suite jamais grand monde à ses côtés, pour le seconder dans sa carrière comme dans ses combats. Il restera un homme seul parce qu’il était cohérent dans ses goûts littéraires et ses engagements politiques où il voulait également chercher du nouveau, en un temps où la cohérence n’était pas le premier souci des jeunes littérateurs romantiques ambitieux inspirés et péremptoires.

… En ce mois de décembre 1817, Latouche travaille donc comme un forcené à la mise au point des Mémoires de Clarisse Manzon. Il néglige les lettres du Sténographe parce que l’actualité judiciaire, à Rodez, est en sommeil ; ses livraisons s’espacent. Il se contente d’y relater les affaires courantes qui sont plutôt des affaires trainantes. Dans sa dixième lettre du 27 décembre, il annonce que Mme Manzon ne reviendra pas à un système de déposition qu’elle se reproche (celui, sans doute, qui lui faisait avouer qu’elle s’était retrouvée contrainte d’être présente dans la maison Bancal où s’était déroulé le crime et qu’elle ne déviera plus de ce qu’elle nomme la vérité. Mais surtout, ajoute-t-il, « elle attend les exemplaires de son Mémoire imprimé ; cette impatience est partagée par tous les habitants du Midi. Ce Mémoire, ou plus explicitement, ces Mémoires de Madame Manson écrits par elle-même (et notons encore une fois l’insistance de l’éditeur à souligner le fait qu’elle a bel et bien rédigé cet ouvrage, à croire qu’il y avait anguille sous roche) nous retiennent d’abord par le préambule de plus de trente pages, écrit par Latouche ou plutôt par celui qui signe le Sténographe parisien, en date du 4 janvier 1818. Il y considère que la conduite de ce témoin fameux « semble évidemment dévoilée » et que ses aveux ne laissent dans son esprit ni doute ni incertitude, ce en quoi il se montre téméraire. Pour preuve, il doit reconnaître, quelques lignes plus loin, que « dans son naïf exposé, elle n’a pas cette méthode de narré, ce développement des faits, cette lumière vivement jetée sur les circonstances qu’on rencontre dans le moindre factum d’un avocat.

Par Laurence Biava

Contact : laurence.biava@cegetel.net