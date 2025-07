Plangage : parcourir la ville de New York avec ses propres mots

Se présentant comme un artiste multimédia et un « technologiste », Yufeng Zhao travaille avec plaisir sur la matière des villes, leurs rues. Son projet all text in nyc, en 2024, parcourt celles-ci en observant avec attention les textes qu'on peut y lire, qu'ils s'affichent sur les devantures, les véhicules, les affiches, les graffitis, les stickers...

En utilisant les images réunies par Google Maps entre 2007 et 2024, Yufeng Zhao a développé un moteur de recherche un peu particulier, qui permet de découvrir les lieux où tel ou tel mot se lit, à New York.

Résultats de recherche pour le terme « pizza » sur all text in nyc

Cette « déambulation numérique dans le paysage textuel de NYC », comme il la décrit, a été possible grâce à l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance de caractères, lequel a permis à l'artiste de collecter d'importantes quantités de données. Au total, 138 millions d'extraits de textes ont été traités, selon Yufeng Zhao.

all text in nyc permet de rechercher un ou plusieurs termes, avant d'accéder à une carte interactive recensant les lieux et affichant les photographies correspondantes. La récurrence de certains termes, comme « gold » (« or »), dessine une géographie insolite de la ville : dans ce cas, le Diamond District (« quartier des diamants ») se révèle particulièrement, puisqu'il abrite une grande quantité de bijouteries. Ces dernières affichent généralement en vitrine le panneau « We buy gold » (« Nous achetons de l'or »)...

Le site The Pudding s'est amusé à consulter les cartes de Yufeng Zhao depuis plusieurs angles insolites, comme les interdictions détaillées dans plusieurs rues, ou la présence de revendications ou d'insultes sur le mobilier urbain.

all text in nyc est accessible à cette adresse.

Photographie : Capture d'écran Google Maps, affichant la phrase « If you don't know, now you know » (« Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais »), phrase tirée de la chanson « Juicy » de Notorious B.I.G., célèbre rappeur new-yorkais (via The Pudding).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com