Peut-on réparer le web littéraire pour le sauver de l'oubli algorithmique ?

Depuis plus de vingt ans, la littérature a trouvé sa place sur le web : blogs de passionnés, critiques indépendantes, sites de librairies ou bibliothèques ont enrichi la médiation littéraire d’une pluralité de voix. Pourtant, aujourd’hui, ces ressources deviennent invisibles, voire disparaissent.

Du web relié par des liens hypertexte aux plateformes hégémoniques

Je me souviens de la fin des années 1990. Le commerce en ligne n’avait pas encore pris le dessus. Le faux gratuit — qui fait de nous une marchandise — n’existait pas. Nous pouvions partager sans arrière-pensée, sans crainte d’être dépossédés. J’animais alors le site Mauvais genres, et je me rappelle la formidable énergie du fanzinat découvrant Internet.

L’arrivée de Google a d’abord été saluée comme un progrès par rapport à Altavista. Son algorithme de classement, inspiré du fonctionnement universitaire, paraissait presque vertueux. On ne se méfiait pas encore de ce qui allait devenir une logique d’enfermement.

Au début des années 2000, les plateformes de blogs ont vu émerger une véritable blogosphère littéraire. Et, à la surprise générale, ces billets étaient souvent mieux référencés que les critiques de presse en ligne.

Puis les choses ont changé. La première page de Google s’est peu à peu transformée en espace marchand. La blogosphère littéraire s’éteint doucement. Beaucoup de blogueurs refusent d’adopter les nouveaux codes imposés par les réseaux sociaux.

Désormais, la recommandation se recentre autour de quelques plateformes hégémoniques — Amazon, TikTok, Goodreads, Babelio — qui imposent leurs logiques : volume, popularité, effet de masse. Et plus nous nous appuyons sur ces plateformes, plus le web indépendant se dilue.

Comment rendre à nouveau visible cette diversité éditoriale ? Peut-on restaurer une cartographie plus fine des lectures, sans céder aux automatismes du marketing algorithmique ?

Le web littéraire désindexé

Publier sans être trouvé, ou voir la discussion autour d’un billet déportée sur des plateformes sur lesquelles on n’a plus de prise : telle est la réalité de nombreux sites littéraires aujourd’hui. Cette situation n’est pas viable, ni pour les auteurs ni pour les lecteurs.

Les moteurs de recherche valorisent en priorité les sites qui bénéficient d’une forte notoriété. Le constat est amer : une grande partie de la production littéraire en ligne demeure invisible aux yeux du grand public.

Pour s’en convaincre, il suffit de chercher « prix Goncourt » sur Google le jour de la proclamation des résultats à Drouot, ou « roman policier » un jour quelconque. Les résultats font apparaître un langage stérile, parfaitement conforme aux exigences techniques du SEO, mais dénué de toute vitalité critique ou littéraire. Un discours uniformisé, lisse, déconnecté de l’expérience de lecture.

Des outils disponibles… mais sous-utilisés

Schema.org, JSON-LD, OpenGraph, ou encore les sitemaps enrichis sont autant d’outils qui permettent aux moteurs de recherche de comprendre et d’indexer correctement une page web. Ces technologies sont largement adoptées par les géants du commerce en ligne, mais restent rares dans les espaces culturels.

La littératie numérique nécessaire pour s’adapter aux exigences du SEO dépasse souvent les compétences disponibles dans les structures culturelles, pourtant essentielles à la médiation littéraire.

Très peu de bibliothèques ou librairies enrichissent leurs fiches livres avec les vocabulaires Book, Review ou Author. Or, ces structures de données permettent de relier automatiquement une œuvre à ses critiques, ses prix, son auteur, ou à d’autres œuvres similaires. En leur absence, l’algorithme privilégie ce qu’il comprend : les grosses plateformes aux contenus standardisés.

Reconstruire un web littéraire : pistes concrètes

Face à ces tensions, il ne s’agit pas d’opposer technologie et médiation humaine, mais de défendre une forme d’éthique de la recommandation.

Un web littéraire éthique et visible suppose d’allier outils techniques et volonté collective. Voici quelques pistes :

• Créer des modèles JSON-LD partagés autour du livre (Book, Review, Publisher, Award) ;

• Former les acteurs du livre (libraires, bibliothécaires, éditeurs) aux bases du référencement ;

• Favoriser l’interopérabilité entre sites (revues, bibliothèques, librairies, blogs) grâce à des vocabulaires communs ;

• Créer un Wikidata du web littéraire ;

• Conditionner les subventions publiques à la structuration des données produites selon les standards du web des données ;

• Utiliser une licence qui favorise le partage tout en prévenant le pillage par les IA.

Conclusion

Réparer le web littéraire ne signifie pas revenir à un âge d’or mythifié. Il s’agit plutôt de réinventer des formes de médiation adaptées à l’environnement numérique actuel, en combinant outils ouverts, exigence critique et responsabilité intellectuelle.

Bernard Strainchamps est un acteur engagé de l’écosystème du livre indépendant. Fondateur du site Bibliosurf.com, il explore depuis plus de vingt ans les liens entre innovation technologique et médiation littéraire. Tour à tour libraire en ligne, artisan du livre numérique, agrégateur de données critiques et défenseur des catalogues indépendants, il travaille à faire dialoguer humanité et algorithme au service du lecteur.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com