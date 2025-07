Chez ce libraire de Londres, on cuisine la recette avant d'acheter un livre

Poussez la porte de Books for Cooks, à Notting Hill, Londres, et vous serez accueilli non seulement par d’imposantes étagères de livres de cuisine, mais aussi par les effluves irrésistibles d’un plat en train de mijoter au fond de la boutique. Ce lieu chaleureux n’est pas une librairie comme les autres : il est doté d’une véritable cuisine en activité.

Chaque jour, l’équipe y cuisine littéralement les livres : un ouvrage est sélectionné, quelques recettes en sont extraites, préparées sur place, puis servies au déjeuner. Une manière inédite de transformer le simple feuilletage en une expérience gustative, permettant aux visiteurs de goûter un plat avant de décider s’ils souhaitent acheter l’ouvrage.

Une idée qui mijotait depuis longtemps

C’est en 1983 qu’Heidi Lascelles imagine une librairie consacrée exclusivement à la cuisine et aux arts de la table. Très vite, le concept séduit. À mesure que le fonds s’étoffe, la boutique déménage dans un local plus spacieux. Ni cuisinière ni libraire de formation, elle installe une petite cuisine pour que « les recettes puissent être testées » sur place.

Son passé d’infirmière lui a appris combien une alimentation de qualité peut changer une vie. En tant que lectrice, pourtant, elle constatait que les rayons cuisine des grandes librairies londoniennes étaient souvent négligés, relégués au fond des magasins. Dans sa boutique, les livres de recettes ne prendraient pas la poussièr sur les étagères : ils passeraient à la casserole.

Au fil du temps, la librairie s’impose comme une référence. Chaque midi, un ouvrage est mis à l’honneur et plusieurs recettes en sont cuisinées pour être servies aux visiteurs. Heidi se donne pour mission de rassembler le plus grand nombre de livres de cuisine possible et s’engage à trouver n’importe quel titre, où qu’il se trouve, pour le faire parvenir à ses clients. Cette exigence attire rapidement une clientèle internationale.

Dans ses nouveaux locaux, elle installe une cuisine plus fonctionnelle, conçue pour tester les recettes et donner vie aux ouvrages exposés. Mi-librairie, mi-cuisine d’essai, l’endroit devient unique en son genre. Le menu du jour est inscrit à la craie sur un tableau noir – souvent partagé sur Twitter – peu avant le service.

Une histoire d’amour au cœur des fourneaux

L’aventure d’Eric Treuille commence par un coup de cœur. Au début des années 1990, il fréquente la librairie dans l’espoir d’attirer l’attention d’une jeune employée, Rosie Kindersley. Pari réussi : Heidi l’engage, Eric tombe amoureux de Rosie et, en 2001, le couple reprend ensemble les rênes du magasin.

Depuis, copropriétaire et chef, Eric règne sur la petite cuisine avec quelques règles bien à lui, un brin farfelues mais immuables : pas de substitutions dans les plats, et surtout une certaine idée de la cuisine. « Pas de lait de soja, pas de décaféiné, uniquement du lait entier », affirme-t-il. Le menu du jour n’admet aucune exception : on savoure ce qui mijote, sans discussion.

Chaque service donne lieu à un menu unique composé de trois plats inspirés du livre choisi : une entrée, un plat principal et un dessert. Pas de carte fixe, pas de commande spéciale, si ce n’est deux exceptions : un plat végétarien le mardi, un poisson le vendredi.

Proposé à un tarif abordable – environ 7 livres sterling –, ce déjeuner attire les curieux comme les habitués. Seules quarante portions sont disponibles chaque jour, selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Il n’est pas rare de voir la file s’étendre jusqu’à l’extérieur, attirée par les parfums venus de la cuisine.

Sans pour autant négliger la vie de la librairie : « Nous ne publions pas de catalogue, car notre offre évolue sans cesse : plus de 8 000 titres en rayon, des nouveautés chaque semaine et des réimpressions quotidiennes. Sur simple demande, nous proposons des sélections personnalisées selon vos centres d’intérêt, enrichies de nos conseils », précisent les propriétaires.

« Notre fonds va bien au-delà des livres de recettes, avec des romans, essais historiques, biographies, ouvrages de nutrition, d’art, de sociologie, de chimie, ainsi qu’une large collection d’affiches et de cartes gastronomiques. »

Des recettes éprouvées, des livres approuvés

Depuis les débuts de la cuisine en magasin – avec Annie Bell, première à prendre les casseroles en main, devenue depuis autrice culinaire reconnue – Rosie et Eric sont convaincus que la possibilité de tester les recettes avant achat est la clé du succès.

« Ici, la cuisine ne se lit pas seulement dans les livres, elle se cuisine, se mange et se partage », explique Rosie. Grâce à leur cuisine, ils peuvent défendre les ouvrages dont les recettes fonctionnent réellement. Chaque plat servi devient une preuve vivante que le livre tient ses promesses. Les clients peuvent littéralement goûter le potentiel d’un livre avant de repartir avec.

D’autres librairies ont repris l’idée ailleurs. Aux États-Unis, The Book Kitchen, dans le Wisconsin, a ajouté une cuisine pédagogique pour organiser des ateliers culinaires à partir de livres de recettes. À Brighton, Cookbookbake propose une cuisine de démonstration animée par les auteurs eux-mêmes.

Mais aucune ne rivalise avec les surprises quotidiennes et l’esprit communautaire qui font le charme de Books for Cooks. Cinquante ans plus tard, la boutique reste une destination culte pour les passionnés de cuisine. Elle sent toujours comme une cuisine de maison. Ses parfums attirent les passants bien avant qu’ils n’aperçoivent les livres.

À une époque où les recettes abondent sur internet, cette petite librairie prouve qu’un bon livre de cuisine – surtout quand on peut en goûter un extrait – possède une magie à part. Ici, acheter un livre ne se résume pas à une simple transaction : c’est une expérience, un repas, une histoire que l’on emporte avec soi.

Fort de son expérience et d’un long parcours derrière les fourneaux, Éric sait reconnaître ce qui rend un livre unique. Après avoir cuisiné des centaines de recettes issues de traditions culinaires variées, il est capable d’identifier en un instant l’ouvrage le plus adapté à chaque besoin.

Books for Cooks 4 Blenheim Crescent, Notting Hill, London, W11 1NN

Crédits photo : Books for Cooks

Par Nicolas Gary

Par Nicolas Gary