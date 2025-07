À Milan, une bibliothèque publique pour sans-abri : retrouver sa place par les livres

Un lieu inattendu vient de voir le jour dans un quartier populaire de Milan. Dans la cantine de l’Opera Cardinal Ferrari, une bibliothèque publique gratuite a été inaugurée pour les personnes sans domicile. Une première en Italie. Un espace modeste mais chargé de sens, pensé pour celles et ceux qui n’ont ni toit ni argent, mais le désir profond de lire, d’apprendre, de se poser.

Accueillir, accompagner, aider

Chaque jour, environ deux cents personnes sans-abri déjeunent dans cette structure sociale de la via G.B. Boeri, gérée avec le soutien de Caritas Ambrosiana. Ils sont désormais les premiers à franchir la porte de la Biblioteca Ayad, ouverte en semaine, de 9h à 11h30 et de 14h à 18h.

Son nom rend hommage à un ancien usager, artiste de rue, disparu d’un cancer. Ayad, qui trouvait ici refuge et inspiration, peignait des tableaux désormais exposés dans les rayons. Son esprit imprègne les lieux. Les organisateurs décrivent un espace de beauté, d’introspection, de renaissance.

La bibliothèque propose des romans, des journaux en plusieurs langues, des bandes dessinées. Une dizaine de personnes la fréquentent chaque jour. Non pour se réchauffer, mais pour nourrir leur curiosité. Pour retrouver un peu de silence. Pour sortir un instant de la rue, raconte La Repubblica.

Des services au plus grand nombre

La coordinatrice, Marta Azzolina, éducatrice, anime le lieu avec des bénévoles et les usagers eux-mêmes. On peut s’y installer pour lire ou participer à des ateliers, des cours d’italien sont aussi proposés. Des ordinateurs connectés en WiFi permettent de consulter des contenus numériques, d’écouter de la musique ou de lire en ligne.

Pour les personnes en grande précarité, c’est une aide concrète. Les bénévoles le soulignent : sans smartphone ni ordinateur, impossible aujourd’hui d’obtenir un certificat, de gérer son identifiant SPID ou de suivre un dossier de retraite. L’organisation Opera Cardinal Ferrari lance un appel aux dons pour équiper le lieu d’une imprimante et de nouveaux PC. L’objectif : que chacun puisse accéder à ses droits, mais aussi à ses rêves.

Nourrir les esprits et les corps

L’association fournit chaque jour repas, vêtements, médicaments, douches, soins de coiffure, lessive, hébergement d’urgence. Un service d’accompagnement social aide à remplir des formulaires ou à entamer des démarches administratives. D’autres activités sont proposées pour stimuler le bien-être : ateliers créatifs, groupes de parole, séances de cinéma, jeux collectifs. La bibliothèque s’inscrit dans cette dynamique. Elle répond à un besoin souvent oublié : se sentir occupé, engagé, reconnu.

Le lieu revendique une ambition simple. Offrir, dans un espace qui nourrit les corps, un coin pour nourrir aussi les esprits. « Un endroit pour redécouvrir ses passions, stimuler la curiosité, se sentir à nouveau partie prenante de la société », résume la fondation.

À LIRE - Neneuil, SDF et figure littéraire des rues de Bordeaux

Et ce n’est pas la seule initiative dans la ville. À Crescenzago, dans la Casa della Carità, une autre petite bibliothèque – la Biblioteca del confine – propose aux publics fragiles un accès libre aux livres et aux activités culturelles.

À Milan, les bibliothèques ne se contentent plus d’être des dépôts de livres. Elles deviennent des lieux d’hospitalité. Une chaise, une lumière douce, un roman. Il n’en faut pas plus pour recréer du lien. Et rappeler que la lecture n’est pas un privilège, mais un droit fondamental.

Des livres et des idées pour ceux qui vivent dans la rue

Un grand nombre d’initiatives similaires prouvent que l’accès aux livres peut rimer avec solidarité. Chaque roman ouvert, chaque journal partagé devient une main tendue pour aider celles et ceux qui vivent dans la rue à retrouver une place dans la communauté des lecteurs – et, peut-être, dans la société tout entière.

Portland (États-Unis) – Depuis 2011, le programme Street Books parcourt les rues avec sa bibliothèque itinérante à vélo. Une “street librarian” prête des romans et des essais aux personnes vivant dehors, créant du lien autour de la littérature. Ce vélo-bibliothèque, devenu emblématique à Portland, a permis d’emprunter des livres sans carte ni adresse et de bâtir un pont entre les habitants logés et sans-logis.

Londres – L’association Quaker Social Action a mis en place Turn a Corner, une bibliovan communautaire pour les personnes sans domicile. La camionnette stationne plusieurs fois par semaine dans le centre de Londres et propose gratuitement des livres, sans inscription ni justificatif. Les bénévoles y offrent aussi une conversation amicale autour d’un café, orientent vers d’autres services d’aide et distribuent au besoin des articles de première nécessité (couvertures, vêtements chauds, kits d’hygiène). Un moyen de recréer du lien social en même temps que de stimuler l’esprit.

Toronto – Sous un pont de l’autoroute, un homme surnommé Alex a fondé la “Bibliothèque souterraine gratuite”. Sans-abri lui-même depuis des années, il a installé une petite étagère avec ses livres usagés et un panneau invitant les passants à déposer un ouvrage et en emporter un autre. « En quelques jours, le bouche-à-oreille a fait son effet. Même des journalistes sont venus ! », raconte-t-il. Désormais plus de cinquante livres circulent entre ses mains et celles de ses compagnons d’infortune.

Pour Alex, qui lit deux à trois ouvrages par semaine, ce projet a été une planche de salut : « Quand je lis, je ne suis plus sur ce bout de trottoir… Je m’évade, je voyage, je m’élève » confie-t-il, le regard brillant. Son initiative improvisée a redonné visibilité et dignité à ceux que la ville ne voyait plus, au point qu’un second point de lecture a été ouvert de l’autre côté du même pont (via pierremartial.com).

Paris (France) – Les bibliothèques municipales de la capitale sont devenues au fil du temps des havres pour les sans-abri. Chaleur en hiver, eau courante, accès Internet et fauteuils confortables : de nombreux exclus y trouvent un répit quotidien. Les bibliothécaires parisiens, conscients de ce rôle social, ont développé des services spécifiques : cours de français, aide juridique, ateliers informatiques, etc., dans plus de 30 bibliothèques de la ville.

« On assiste à la montée de la précarité, et nous sommes perçus comme un lieu où ces usagers sont respectés autant que les autres », explique Sophie Bobet, responsable d’une médiathèque du centre de Paris. Loin du silence rigide d’autrefois, les bibliothèques parisiennes apprennent à accueillir « tous les visiteurs, quels qu’ils soient », persuadées que c’est aussi leur mission.

Partout dans le monde – D’autres élans de solidarité allient lecture et entraide. En France et dans plus de 30 pays, le mouvement ATD Quart Monde anime depuis 1968 des “Bibliothèques de rue” : des bénévoles s’installent chaque semaine dans un square ou un trottoir pour lire des histoires aux enfants de familles sans-abri ou très défavorisée.

Aux États-Unis, de nombreuses bibliothèques publiques ont engagé des travailleurs sociaux pour accompagner les usagers sans domicile. Ainsi, à San Francisco, à Denver ou à Dallas, les bibliothécaires organisent des ateliers de rédaction de CV, des permanences d’assistants sociaux, et même des collectes de vêtements ou de couvertures en hiver pour leurs lecteurs les plus précaires (via dallasnews.com).

On trouve également à Las Vegas, plusieurs médiathèques qui distribuent des kits d’hygiène et servent de “Safe Place” pour les jeunes en fugue ou sans-abri. Enfin, des volontaires anonymes créent de mini-bibliothèques dans des centres d’hébergement d’urgence : à Phoenix (Arizona), un couple a implanté une petite armoire remplie de plus de 2 000 livres au sein d’un foyer pour familles sans logement, permettant aux résidents de renouer avec la lecture entre deux étapes de reconstruction (via littlefreelibrary.org).

Crédits photo : Opera Cardinal Ferrari

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com