Un avenir plus vert et plus ouvert : l'ambitieux plan de Paris pour ses librairies

Les précédents appels à projets remontent à 2019 et 2020. Celui de 2019 ciblait la modernisation des librairies indépendantes, avec un budget de 250 000 euros. Jusqu’à 70 % des dépenses pouvaient être prises en charge, dans la limite de 30 000 euros par commerce. Les candidatures étaient ouvertes du 16 mars au 16 mai. Un bilan avait été présenté au Conseil de Paris quelques semaines plus tard.

En 2020, changement de décor et contexte sanitaire oblige, l'appel avait été rebaptisé « Soutien aux commerces Libraires ». Enveloppe revue à la hausse (300.000 €), sélection élargie à une quarantaine de structures : l’objectif était de favoriser les aménagements, soutenir les équipements numériques, intégrer les normes sanitaires.

« Les commerces culturels, comme tous les commerces à Paris, ont été confrontés ces dernières années à plusieurs crises consécutives (mouvements sociaux, pandémie, essor de l’e-commerce, crise énergétique, inflation qui touche notamment les dépenses d’énergie...), avec des incidences variables sur leur activité, et les obligeant à s’adapter, voire à réinventer leurs métiers et leurs offres », rappelle la Ville en présentant l'appel à projets de 2025.

Chaque édition cherche à stimuler l’activité commerciale, encourager les démarches innovantes, renforcer l’attractivité des librairies. L’appel de 2025 introduit cependant deux axes inédits : l’accessibilité universelle et la transition écologique. Le numérique passe au second plan. L’évolution est notable et les enjeux se précisent.

« La Ville de Paris s’est fixé comme objectif de soutenir la vitalité et le développement des commerces culturels et notamment des librairies. » Il s’agit désormais d’ouvrir les lieux à tous les publics, d’améliorer la performance énergétique, de moderniser les espaces d’accueil. Cap mis sur l’adaptation aux nouveaux usages et aux attentes des lecteurs (Syndicat de la librairie française).

« L’avenir des commerces culturels dépendant notamment de leur capacité à prendre de nouvelles initiatives susceptibles de renforcer leur compétitivité, il s’agit dès lors d’accompagner des stratégies commerciales et des investissements matériels adaptés notamment à la réalité du marché, aux attentes de la clientèle et à la conquête de nouveaux publics », indique la municipalité.

De fait, la capitale concentre aujourd’hui la plus grande densité de librairies au monde (643 librairies en octobre 2020, d’après l’APUR.) et accueille aussi un nombre croissant de structures hybrides. Lieux de vente de biens culturels, ces espaces proposent souvent une programmation, des ateliers, ou des services associés. Certains s’inscrivent déjà dans une logique de tiers-lieu, d’autres amorcent cette évolution. Tous partagent un même ancrage : diffuser des contenus culturels, soutenir une vie de quartier active, maintenir un lien direct avec le public.

L’objectif reste clair : préserver la diversité du paysage culturel local et offrir aux libraires les moyens de continuer à jouer leur rôle d’acteurs essentiels de la vie culturelle parisienne. Ainsi, en lien avec l’association Paris Librairies, elle ouvre un nouvel appel à projets destiné aux professionnels du secteur. L’initiative s’inscrit dans la continuité d’une politique lancée en 2014. Elle vise à accompagner les librairies dans leur adaptation aux enjeux contemporains : attractivité renforcée, accessibilité pour tous, transition écologique.

Cette nouvelle édition affirme l’ambition d’une librairie plus accessible, plus sobre, mieux ancrée dans son époque. Les investissements écologiques deviennent centraux. Le numérique, toujours présent, s’inscrit désormais dans une logique plus globale. L’accompagnement reste lisible. Le règlement, disponible en ligne, détaille les critères et les conditions d’éligibilité.

Pour déposer votre candidature, compléter le formulaire en ligne et envoyer le dossier avec les pièces complémentaires demandées ci-après par e-mail à l’adresse DAE-AAP-Commerce@paris.fr en mettant en objet « Appel à projets librairies ». Dépôt des candidatures avant le 15 septembre à midi.

Le réglement est à consulter / télécharger ci-dessous :

