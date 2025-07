Heinrich von Kleist, le génie tragique du journalisme littéraire

Le journal mêle ainsi littérature, critiques, récits anecdotiques, chroniques économiques, signalements d’incendies et divers faits divers, à la croisée du journal d’information généraliste et de la presse à sensation. Le ton, innovant, séduit d’emblée le public et remporte un franc succès.

Mais la réalité politique de la Prusse monarchique en crise, la censure exercée par un pouvoir inquiet, les controverses, les manœuvres concurrentielles et une gestion approximative ont raison du Berliner Abendblätter, qui cesse de paraître après seulement six mois d’existence. Ce dernier projet littéraire de von Kleist se solde par un échec cuisant : criblé de dettes, discrédité et abandonné de ses soutiens, il met fin à ses jours le 21 novembre 1811, à l’âge de 34 ans.

Parmi les 153 numéros publiés, on estime que von Kleist est l’auteur de près de 150 textes, bien que tous ne soient pas signés. Trente-quatre d’entre eux ont été rassemblés sous le nom d’Anecdotes. Tantôt qualifiées de “curiosités” ou de “brèves”, ces pages relèvent d’un genre mixte : récits fantasques, historiettes locales, récits cocasses ou grinçants, parfois proches de la nouvelle.

Elles constituent un miroir discret des autres œuvres de l’auteur, tout en répondant à l’appétence du public pour le sensationnel. Rédigées dans l’urgence, parfois transgressives ou provocantes au regard du climat politique de l’époque, ces proses composent un ensemble littéraire singulier. Redécouvertes un siècle plus tard, elles suscitent l’admiration d’un lecteur inattendu : Franz Kafka.

Ce recueil est aujourd’hui traduit de l’allemand et présenté par Régis Quatresous.

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1777, Heinrich von Kleist se destine d’abord à une carrière militaire, avant d’y renoncer pour se consacrer à l’étude de la philosophie et des mathématiques. Durant un séjour à Paris, il compose La Famille Schroffenstein, son premier drame.

Suivra Robert Guiscard, duc des Normands, salué par Wieland et Goethe. Entre 1805 et 1806, il écrit notamment La Marquise d’O et Penthésilée. Son œuvre comprend également des textes théoriques, dont le célèbre Sur le théâtre de marionnettes, rédigé peu avant sa mort.

