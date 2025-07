Éditions çà et là : après la SCOP, l’appel au soutien

Après deux années fastes - 2022 et 2023 - marquées par le succès retentissant de La couleur des choses de Martin Panchaud (plus de 56.000 exemplaires vendus selon Edistat, et un Fauve d’or à Angoulême), les éditions çà et là font face à un sérieux ralentissement. « On s'attendait à un retour à la normale, mais la situation est beaucoup plus rude que prévue », confie l’équipe de la maison.

Les ventes en librairie reculent, les titres qui se vendent peu pèsent plus lourd, et les effets du prêt contracté durant la pandémie de Covid continuent de se faire sentir, ajoute-t-elle. « Concrètement, on manque de trésorerie », résume la maison, désormais organisée en Société coopérative et participative, où chaque membre détient 25 % des parts.

Une transition qui, si elle s’inscrit dans un projet collectif stimulant, a aussi un coût. « Le passage en SCOP nous apporte joie et bonheur, mais a coûté 5000 €, et a rendu les banques plus frileuses », explique l’équipe.

Serge Ewenczyk, fondateur des éditions çà et là en 2005, a cédé ses parts à une SCOP formée par les quatre salariés de la maison. Le capital social a été abaissé de 50.000 € à 2000 € (soit 500 € par personne) pour permettre le rachat sans charges excessives. En SCOP, les salariés doivent détenir au moins 51 % du capital et 65 % des droits de vote. La valeur de la société a été volontairement estimée au plus bas, car un don aurait été fiscalement imposé, et la SCOP dispose de plusieurs années pour rembourser l’achat.

Pour faire face, çà et là choisit la voie la plus directe : solliciter son lectorat. Une tombola en ligne est donc lancée, baptisée non sans humour Grande Tombolà (avec accent grave et point d’exclamation). Chaque ticket coûte 10 €, chaque participant peut en acheter autant qu’il le souhaite - 1 ticket = 1 chance de gagner.

Les lots mis en jeu reflètent parfaitement l’identité de la maison :

Une sérigraphie encadrée signée Martin Panchaud, tirée à 10 exemplaires

Un dessin original de Linda Medley (Château l’Attente)

Un rare exemplaire collector de Mon ami Dahmer, accompagné du DVD du film

Des lots de livres en VO, d’ex-libris signés et même… une photo de l’équipe, dédicacée.

« Ça fait plusieurs mois qu’on cherche des solutions : réduction de nos dépenses, négociations de prêts, demandes de subventions… mais ça ne suffit pas », assure l’équipe.

Les dons, collectés via l’association Les ami·e·s de çà et là, serviront à maintenir les quatre postes de l’équipe (Serge Ewenczyk, éditeur et président; Hélène Duhamel, éditrice et directrice artistique; Marie Hornain, éditrice et relation presse; Louise Fourreau, éditrice et relation libraire), soutenir les publications à venir et réimprimer des titres phares du catalogue. En vingt ans, la maison a publié 220 titres, signé 110 auteurs et autrices de 35 pays, et remporté huit prix à Angoulême. Elle est aujourd’hui l’un des piliers français de la bande dessinée indépendante traduite.

En mars dernier, Serge Ewenczyk expliquait vouloir « ouvrir un nouveau chapitre » en SCOP, refusant de capitaliser sur un succès pour vendre son entreprise. « La plupart des gens auraient vendu après le succès de La couleur des choses. Serge a fait le choix de rester fidèle à ses valeurs », soulignait alors Louise Fourreau.

Les lecteurs et autres amoureux de la BD ont jusqu’au 30 septembre 2025 pour acheter un ou plusieurs tickets et, qui sait, remporter un petit morceau de l’histoire de çà et là.

