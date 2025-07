Un ex-militaire ouvre une librairie ambulante à vélo-roulotte

Michaël, qui se décrit comme « Cyclo-nomade auto-entrepreneur libraire et brocanteur itinérant » sur sa page facebook, a acquis sa roulotte aux enchères. Elle appartenait à « Max le bourlingueur », un autre nomade qui a sillonné la France et jusqu’à Oslo. De ce véhicule de 88 kilos, il a fait sa « maison sur roues », entièrement rénovée : boiseries, peintures, panneaux solaires, rangements et système électrique ont été revus. Objectif : l’autonomie totale. Sous la couchette amovible, une bibliothèque embarquée incarne déjà son projet de librairie nomade.

Militaire pendant seize ans, rapporte France 3 Bourgogne-Franche-Comté, Michaël a été marqué par ses missions en Afrique et dans les DOM-TOM, où il a découvert d’autres manières de vivre, plus sobres et humaines. De retour dans sa région natale depuis un an, il a préparé minutieusement ce changement de vie. Sa micro-entreprise est désormais déclarée, avec un Kbis en main : il prévoit ses premières ventes de livres sur les marchés de Besançon en août, avant de prendre la route pour la Bretagne.

Son projet s’inscrit dans un mouvement plus large de cyclo-nomadisme. Il est épaulé cet été par Jday, 26 ans, photographe itinérant qui vit sur les routes depuis quatre ans. Ancien enfant placé, devenu sans domicile fixe, Jday s’est forgé un mode de vie à la fois précaire et libre. Ensemble, ils réparent leurs roulottes, échangent des compétences (Michaël cherchait un soudeur aluminium), et prévoient de rouler ensemble vers l’ouest de la France. Sans programme figé, mais avec une philosophie : ralentir, partager, se laisser guider par les rencontres.

Les livres qu’ils proposeront reflèteront un engagement en forme de triptyque : écologie, plantes, vélo. Annoncées sur la page Mika le Roulotteur, leurs étapes s'inscrivent dans une volonté de créer du lien et de transmettre. Comme le résume Michaël, reprenant une expression réunionnaise : « J’avais envie de quitter ma montre pour retrouver le temps. »

