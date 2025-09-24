Comment Eyrolles et Gallimard participent à la diffusion de l'extrême droite

Magnus dispose d'un « pedigree » à faire pâlir la concurrence à sa droite : cocréée en juillet 2021 par Laura Magné, 34 ans, et Laurent Obertone, la société s'inscrit dans la lignée des éditions Ring. La cofondatrice y avait d’ailleurs débuté comme stagiaire avant d’en devenir la directrice éditoriale. Elle travailla ainsi sur des titres de Laurent Obertone, Marsault et Papacito — désormais passés chez Magnus.

Son catalogue, articulé autour de ces trois figures, annonce la couleur. L'accélérationnisme, courant de l'extrême droite qui envisage le déclenchement d'une guerre civile, côtoie une violence « parodique », à travers les publications de Laurent Obertone (la série Guerilla, Guerre), de Marsault (Breum) et de Papacito (Carnets de guerre, Expédition punitive).

Loin des poids lourds de cette “littérature” type Zemmour, de Villiers ou Bardella, ces auteurs comptent malgré tout quelques réussites. Avec Guerre : Un combat dont vous êtes enfin le héros, Obertone a écoulé plus de 12.500 exemplaires, quand le duo Marsault et Papacito a cumulé plus de 10.500 ventes de Dino Brutal Age (titres parus en 2024).

Parmi les autres succès de la structure, Transmania, de Dora Moutot et Marguerite Stern, présenté comme une « enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre ». Près de 20.500 exemplaires ont été vendus pour ce que la revue LGBT+ Têtu, qualifie de « manifeste transphobe » – et ce, grâce à une bruyante campagne de promotion. (données : Edistat)

Début 2022, les éditions Magnus se dotent d’une revue trimestrielle, La Furia, montée avec les trois auteurs stars de la maison, Obertone, Papacito et Marsault, ce dernier signant des couvertures pour le moins explicites. En trois ans, elle compte quinze numéros et deux hors-séries – l'un consacré à Marsault, l'autre à Papacito, pour changer.

L’année suivante, la maison Magnus, Camille Marsault et Ugo Gil-Jimenez (le véritable nom de Papacito) s’associent au sein d’une société créée sur mesure autour de La Furia, les Éditions de La Furia.

Au sommaire, “haine” et “injure raciale”

Le 3 janvier 2025, deux associations de défense des droits humains, SOS Racisme et SOS Homophobie, portent plainte contre la revue La Furia, considérant que les propos et dessins imprimés relèvent de la « diffamation raciale publique » et de la « provocation à la haine ou à la violence », nous détaille Clémentine Elfasci, chargée de contentieux pour SOS Racisme.

Agissant sur les fondements des articles 24, 29 et 32 de la loi sur la liberté de la presse, les structures portaient au dossier des extraits du hors série n°2 de La Furia, paru le 15 novembre 2024, disponible en kiosque, en librairie et sur internet

La plainte de SOS Racisme, qu'ActuaLitté a pu consulter, cite notamment des extraits d'une double page de La Furia, titrée « Les Arabes avant/Les Arabes après » : « Les Arabes avant [...] sont homophobes “à cause que le coran” ; vivent dans des tentes de 100 mètres carrées et baisent les esclaves de leur harem », ou encore « Les arabes après [...] se défrisent les cheveux comme des salopes, vivent dans des HLM et baisent leurs cousines. »

Un complément de plainte, transmis fin avril au Tribunal judiciaire de Nanterre et qu'ActuaLitté a également pu lire, ajoute des éléments tiré du n°14 de La Furia, paru ce même mois. On peut y lire une description d'« un écraseur de tête », instrument de torture médiéval, suivie par ce commentaire : « Comme quoi, le petit brigand Nahel a eu de la chance de se faire simplement abattre quand on sait ce que le Moyen âge réservait aux petits anges comme lui. » Plus loin, l'auteur du texte assure que de telles pratiques permettraient d'« empêcher Assa Traoré de nous casser les couilles avec son, frère le délinquant multirécidiviste qui a fini étouffé comme le dernier des canards gras du Sud-Ouest ».

« Les propos haineux de La Furia visent les arabes, les noirs, les sans papiers, les juifs, les homosexuels. Ces propos sont vraiment à tomber par terre, et extrêmement choquants », souligne Clémentine Elfasci. « C’est aberrant : je ne savais même pas quoi choisir dans ces propos, que l’on retrouve dans des articles, mais aussi des dessins qui appellent explicitement à l’utilisation de processus de torture, tel que l'“écraseur de tête”, et autres châtiment moyenâgeux. »

Pour la chargée de contentieux de SOS Racisme, il reste incompréhensible « que cette revue soit accessible partout, malgré les propos haineux d'un racisme banalisé qu’elle colporte ».

Agréée par le ministère de la Culture

Au-delà d'une diffusion libre, la revue La Furia a obtenu en mai 2022 de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP), une « qualification IPG », pour « information politique et générale ». Elle bénéficie dès lors « d’aides indirectes du régime économique de la presse, soit un taux de TVA à 2,1% et le tarif postal de presse », nous a indiqué la CPPAP.

Ses décisions « n’ont pas d’incidence sur le droit d’éditer et de paraître », précise-t-on, mais facilitent considérablement l'existence d'un titre. Pour obtenir la précieuse qualification, une revue doit déposer un dossier : la CPPAP serait-elle passée à côté de la ligne éditoriale de La Furia, à cette occasion ? Interrogée, la Commission n'a pas commenté.

« On peut se demander, en premier lieu, pourquoi la CPPAP l’a octroyé à La Furia, d’autant plus que son règlement intérieur reconnaît le rejet des revues négationnistes, ou appelant à la haine », souligne Clémentine Elfasci. Pire encore, l'inscription de La Furia sur les registres de la CPPAP « a été renouvelée le 10 octobre 2024 pour une durée de deux ans, soit jusqu’à la fin du mois d’octobre 2026 », nous précise-t-elle.

De son côté, le ministère de la Culture nous informe que la revue a obtenu 28.462 € au titre d’aide au pluralisme des périodiques à faible ressource publicitaire en 2023. L’éditeur n’aurait en revanche pas sollicité d’aide en 2024.

SOS Racisme entendait bien mobiliser la CPPAP : une saisine adressée à la présidente, Laurence Franceschini aura fini par porter ses fruits. En juin dernier, la commission engageait « la procédure prévue à l’article 12 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, qui permet à la Commission de réexaminer un certificat en cours de validité lorsque des faits nouveaux le justifient ».

La Furia est alors invitée à présenter un dossier complet que les membres de la Commission examineront avant de se prononcer « sur le maintien ou non du certificat d’inscription ». La décision devait intervenir avant la période estivale, nous avait-on dit. Malgré nos relances, le ministère de la Culture — dont dépend la CPPAP — n'a pas donné suite, mais Libération a appris, le 11 juillet dernier, la perte, par La Furia, de son agrément.

Des diffuseurs échaudés

Sans surprise, la revue dénonce une décision prise « sans procédure contradictoire » — alors que la CPPAP sous-entend le contraire auprès d'ActuaLitté. Selon La Furia, la procédure est « liberticide et contraire à la liberté de la presse », rapporte Union Presse, qui précisait en juillet qu'un recours serait prévu. En outre, le 10 juin dernier, Laurent Obertone faisait état d’une plainte de La Furia contre SOS Racisme, pour « dénonciation calomnieuse ».

Pour l’heure, aucune trace de la procédure, nous indique l’association, qui a pour sa part mis en demeure l’éditeur de La Furia de retirer tout signe ou propos faisant référence à SOS Racisme, par un courrier envoyé la semaine passée — la revue avait avancé une « offre spéciale d’abonnement » après la plainte de l’organisation.

Dès février 2025, plusieurs revendeurs avaient d'ores et déjà retiré le titre de leurs magasins : SOS Racisme avait en effet « procédé, en parallèle de la plainte, à une saisie commune des distributeurs de la Furia, par une lettre envoyée à Cultura, Fnac, Leclerc et leslibraires.fr », nous indique Clémentine Elfasci.

Le courrier, qu'a obtenu ActuaLitté, s'appuie sur des éléments du hors-série n°2 de La Furia pour inviter à retirer la publication « des points de vente, aussi bien en ligne qu’au sein de vos magasins ». L’association ajoutait : « La diffusion de ces propos à grande échelle inquiète particulièrement au regard de la violence que génère un tel discours, en particulier dans un climat de tension politique aussi élevé qu’aujourd’hui, au cours duquel SOS Racisme n’a de cesse d’alarmer sur la multiplication des actes et des propos à caractère raciste et antisémite. Cette revue véhicule des logiques de replis identitaire, une banalisation de la haine, un racisme et un antisémitisme décomplexés. »

Parmi ces vendeurs de la revue, certains n'ont pas supporté d'afficher dans leurs rayons les couvertures et les propos de La Furia. Ainsi, tous les destinataires du courrier de l’organisation, « à l'exception de la Fnac », ont transmis « une réponse positive. Cultura, notamment, nous a fait parvenir un courrier indiquant que les points de vente procédaient au retrait du titre et cesseraient sa diffusion », précise la chargée de contentieux de SOS Racisme.

D'après nos observations, les numéros de La Furia ne sont plus disponibles non plus sur leslibraires.fr. Nous avons tenté de joindre la société, sans succès.

Bruits de bottes à Saint-Germain

Comment cette petite maison d'édition (un à deux salariés en 2022), a-t-elle obtenu pareille force de vente ? La réponse tient en deux noms, étonnants : le diffuseur Geodif, filiale du groupe Eyrolles, et le distributeur Sodis, géré par Madrigall, groupe détenu par la famille Gallimard.

Ces deux sociétés ont pignon sur rue à Saint-Germain-des-Prés, et jouissent d'une honorable réputation dans l'édition, si l'on excepte une ambiance plutôt tendue au sein du groupe Eyrolles, d'après une enquête d'ActuaLitté, et les présences d'auteurs peu recommandables chez Gallimard, en commençant par un certain Gabriel Matzneff.

Les éditions Magnus et la revue La Furia signent avec Geodif, en fin d'année 2021, peu avant la création du titre « satirique » — première parution en janvier 2022. Un ancien membre de l'équipe commerciale nous le raconte : « En tant que commerciaux, nous assistons tous les deux mois à une réunion, laquelle permet de préparer les deux tournées d’un mois chacune à venir. Le vendredi soir précédant cette réunion préparatoire de la semaine suivante, on reçoit sur notre iPad le programme des nouveautés des deux prochains mois. »

Près de 300 titres sont présentés dans ce programme, et l’ancien commercial découvre, consterné, La Furia, affichée comme le « livre du mois ». « Je vois les noms de Papacito, de Marsault, d’Obertone, qui représentent un certain “potentiel” de ventes mais surtout un risque certain, de mon point de vue, en termes d’image ou de réputation », se souvient-il.

Il les identifie d’autant mieux qu’à l'époque, Papacito avait déjà été mis en cause pour incitation à la haine, et Marsault condamné pour cyberharcèlement.

Le lundi suivant, lors de la réunion, en visioconférence, raconte-t-il, « [j]’interviens pour questionner Serge Eyrolles sur la présence de ces personnes dans le catalogue. Je ne cache pas mon aversion à titre personnel, mais j’essaye d’expliquer surtout en quoi la mise en avant au nom de la diffusion Geodif et de la maison Eyrolles pourrait porter préjudice... »

Sans succès. Le PDG du groupe « invoque la liberté d’expression, en expliquant qu’il n’avait refusé qu’un seul livre en 50 ans de carrière, Suicide mode d’emploi [de Claude Guillon et Yves Le Bonniec, paru en 1982 aux éditions Alain Moreau, interdit en 1987, NdR]. Maria Allavena [directrice générale du groupe Eyrolles, NdR], de son côté, nous assurait que c’était comme du Zemmour et que cette diffusion présentait donc un enjeu commercial certain pour pallier la perte d’autres diffusés. »

À cette époque, Éric Zemmour sort en effet d'une série de réussites en librairie, avec Le Suicide français (Albin Michel, 2014), Un quinquennat pour rien (Albin Michel, 2016) et Destin français (Albin Michel, 2018), tous vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. L'intérêt commercial de La Furia et des éditions Magnus aurait alors primé sur une adhésion idéologique, analysent plusieurs employés ou ex-employés du groupe.

Le siège du groupe Eyrolles, qui abrite Geodif, dans le 5e arrondissement de Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Ce soutien logistique qu’apporte alors Geodif sera évoqué lors d'un CSE, le 12 octobre 2021. D'après un compte-rendu que nous avons lu, une élue demande à cette occasion « ce que la direction compte faire pour apaiser le malaise exprimé par certains représentants concernant la diffusion de la revue La Furia, dont les auteurs sont apparentés à l'extrême droite ».

Confirmant le témoignage que nous avons recueilli, la réaction de la direction est sans équivoque : elle « entend défendre la liberté d’expression ». Et rappelle au passage « que les libraires seront libres d’accepter ou non cette revue ».

Des ventes essentiellement en ligne ?

Certains libraires s'étonneront d’ailleurs, à l'instar d'une professionnelle de la région Grand Est : « Nous avons reçu La Furia à la librairie, car une collègue avait travaillé ce programme sans connaitre la revue. Quand nous avons vu ce que c’était, nous l’avons immédiatement renvoyée », admet-elle. « Depuis, on ne nous l’a plus jamais reproposée. »

Sa librairie vend des ouvrages de Jordan Bardella et de Philippe de Villiers, « comme je peux prendre des livres de Mélenchon ou de responsables d’autres partis », admet-elle. Sans « s'énerver sur le réassort » pour les titres ultradroitiers, ajoute-t-elle cependant.

Les inquiétudes de certains représentants Geodif ne seront pas totalement ignorées : quelques jours après l'intervention en réunion est diffusée « une nouvelle version du programme et du bon de commande dans lesquels La Furia n’était plus mise en avant : on se pinçait le nez, en quelque sorte », souligne l'ancien représentant de Geodif.

Dans les faits, les commerciaux de Geodif ne seront jamais très bien reçus avec ces titres, sinon dans des librairies déjà acquises à la droite radicale. Les ventes de la maison d'édition Magnus semblent en effet se concentrer sur la vente directe, l'achat sur des plateformes — Amazon en tête —, ou au sein des grandes surfaces spécialisées.

Si La Furia reste discrète quant à ses ventes par numéro, elle revendiquait à son lancement 13.000 abonnés. Son premier numéro, de janvier 2022, se serait écoulé à 60.000 exemplaires, selon Le Monde. Sur l'ensemble de cette année, pour ce même #1, Edistat, qui comptabilise les ventes en librairies, grandes surfaces alimentaires et grandes surfaces spécialisées, annonce 3668 ventes, dont 1051 en librairie... Les ventes par abonnement ou en kiosques ne sont donc pas prises en compte.

Collaborer ou résister

Dans le secteur de l'édition, la maison d’édition Fayard « incarne » aujourd'hui les idéologies des extrêmes droites, malgré l'opposition d’une partie des salariés du groupe Hachette, dont elle est une filiale. Depuis le rachat de ce géant français de l’édition par l'industriel Vincent Bolloré, Fayard, une de ses maisons phares, est passée sous la direction de Lise Boëll pour devenir une sorte de CNews imprimé, figures médiatiques incluses.

Mais ce serait ignorer comment, ailleurs, se rentabilisent les obsessions nationalistes et réactionnaires. Car, si Geodif assure la diffusion de La Furia et des ouvrages des éditions Magnus, le groupe Sodis, structure de distribution de la holding Madrigall (Gallimard), chargée donc de l'acheminement jusqu'aux librairies.

« L'argent n'a pas d'odeur, et cela vaut aussi dans les entrepôts de distribution », avance un ancien représentant dans l'édition. « Pour la Sodis, qu'il y ait du Ronsard ou du Papacito dans les cartons, cela ne change pas grand-chose. »

À LIRE - Le pire contre-attaque : Zemmour de retour, chez Fayard

Malaise ou refus de communiquer sur le sujet ? Difficile à dire : en dépit de nos multiples sollicitations, personne chez Eyrolles ni Sodis n’a répondu à nos questions sur le sujet. Nous avons également cherché à joindre Antoine Gallimard, sans plus de succès. Contactée également, Laura Magné n'a pas donné suite à nos demandes de précisions.

Hasard du calendrier, l'historien et éditeur Olivier Bétourné [ancien président des éditions du Seuil, NdR], le 1er septembre dernier, a signé une tribune dans Le Monde appelant les maisons d'édition à « réagir collectivement pour protéger leurs fonds contre l’extrême droite ».

Cesser toute forme de collaboration avec cette dernière serait, sans doute, un premier pas dans la bonne direction...

Photographie : La revue La Furia, placée aux côtés du trimestriel du même bord, Frontières, dans un magasin Carrefour de Nantes, en juillet 2025 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

