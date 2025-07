Cahiers de vacances et devoirs à la plage : le juteux business des parents coupables

Alors que la littérature cherche ses héros et que les essais politiques rament à trouver leur lectorat, ces petits carnets à spirale remplis de problèmes de maths et d'accords du participe passé engrangent tranquillement des centaines de milliers d’exemplaires. Comment ? Pourquoi ? Et jusqu’où ? Plongée dans le business discret — mais ultra rentable - des cahiers de vacances, ou le fer de lance de l'édition parascolaire.

Une montée en puissance programmée

À mesure que l’été s’installe, les cahiers de vacances confirment leur rôle structurant dans l’économie saisonnière de l’édition jeunesse. En comparant les huit dernières semaines du marché du livre, l'évidence s'impose : le niveau scolaire préoccupe les parents. Ou bien la culpabilité s'achète à petit prix...

Dès la fin du mois de mai, ces étranges publications envahissent les librairies. Passeport (Hachette) mène la danse dès le 26 mai : 10.552 opus, tous niveaux confondus, sont écoulés. Derrière, Nathan Vacances (Editis) et T’Choupi, le bébé manchot (ou quelque chose du genre) — et même les Pokémons ! – poussent leur corne : résultat, près de 15.900 exemplaires pour plus de 96.000 € TTC de chiffre d’affaires. La tendance est enclenchée et dès la semaine suivante, s’accentuera.

Sentant l’odeur des congés arriver, la semaine 24 (première de juin) donne le vrai départ : 55.350 petits pains vendus, avec un chiffre d’affaires qui frôle les 340.000 €.

Semaine 25, les Passeports de Hachette placent presque tous leurs volumes dans le Top 50 : 39.166 ventes et 261 k€ de CA, laissant la concurrence déjà loin derrière. Et pourtant Sami et Julie, ainsi que Lilo et Stitch entrent dans les 200 meilleures ventes et le business des Cahiers devient juteux — même sans crème solaire : 81.108 volumes et 531 k€ de ventes.

La suite est délicieuse : 60.576 petits pains, avec 410.000 € de recette. Et en semaine 26 (23-29 juin), on explose les compteurs : sur les 200 meilleures ventes qu’a référencées Edistat, on aboutit à plus de 70 titres qui sont des cahiers de vacances, tous niveaux confondus. Débarque même la canine Pat’Patrouille, avec ses projets pédagogiques à grand renfort de toutous mimis et pleins de bonne volonté — garantis sans rage ni écume aux lèvres (Hatier).

Précisions d’importance en regard de la photo d’illustration ci-dessus : Passeport : Astérix sorti le 7 mai a vu le ciel s’abattre sur sa tête, avec moins de 1630 ventes cumulées… Il semble donc que tous les personnages n’attirent pas l’attention de la même manière.

Même les Sisters, la célèbre série de BD chez Bamboo de co-scénarisée par Christophe Cazenove et William — qui officie également au dessin — entre dans le jeu (Hachette éducation). Conclusion ? Un marché total de 328.761 opus qui trouvent parents à leur pied pour 2,13 millions € de CA.

Et l’engouement se poursuit : cette fois, plus de 90 publications dans le Top 200, avec d’autres acteurs bien connus. Loup, le personnage d’Orianne Lallemand propose des jeux pour réviser (Auzou). En tout, plus de 560.000 ventes et 3,55 millions € de chiffre d’affaires. Mais rien à faire : Passeports règne en maître sur les frontières du genre. Et la semaine 27 le démontre : 176.750 tomes et 1,18 million € uniquement pour la seule collection de Hachette (semaine 27 - 30 juin au 6 juillet).

Au coeur de l'été... on délaisse les cahiers ?

La semaine 28 affiche un micro-repli : 87 parutions du Top sont des cahiers de vacances et assimilés, soit 498.535 exemplaires et 3,16 millions €. Mais la tendance se maintient… jusqu’à cette semaine 29.

La chute est significative : en dépit de l’arrivée de Bescherelle, la conjugaison pour tous, qui fera évidemment son petit bout de chemin, avec son odeur de rentrée… scolaire (et déjà 3130 ventes), les cahiers de vacances perdent de leur superbe. On référence juste 70 parutions de ce segment, avec 276.119 volumes achetés et 1,78 million € de chiffre d’affaires.

Huit semaines et plus de 1,83 million de ces cahiers vendus, pour quasiment 11,73 millions d'euros... juteuse, juteuse culpabilisation... et plus juteuse encore culpabilité !

Ndlr : pour des raisons pratiques, nous avons pris en compte strictement les cahiers de vacances dans le Top 200 des meilleures ventes hebdomadaires d'Edistat, en excluant les cahiers de jeux.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com