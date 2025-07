3 millions de prêts : le livre numérique s’ancre dans les écoles du Québec

Destiné aux établissements scolaires publics, privés et autochtones non conventionnés, Biblius confirme son rôle central dans l’accès au livre numérique et l’intégration des œuvres québécoises dans les pratiques pédagogiques.

Depuis septembre 2024, un million d’emprunts supplémentaires ont été enregistrés. Cette croissance rapide coïncide avec une généralisation de l’usage de Biblius dans les écoles, dans le cadre de la mesure 17 du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur du Québec.

La plateforme, accessible à l’ensemble des élèves et du personnel scolaire du secteur public et des écoles des Premières Nations non conventionnées, permet un accès encadré à des œuvres numériques, dans le respect du droit d’auteur grâce à un système de licences spécifiques.

Biblius propose une collection partagée de 451 titres issus de 66 maisons d’édition, dont une large majorité québécoise (47 éditeurs). Les œuvres en français représentent 91 % du catalogue, contre 5 % en anglais et 4 % dans d’autres langues. Cette sélection vise à promouvoir la littérature locale et à soutenir l’apprentissage du français en milieu scolaire.

Un outil numérique important pour les écoles

Lancée en 2019, la plateforme Biblius a été confiée à l’organisme à but non lucratif Bibliopresto, déjà connu pour le service Pretnumerique. En facilitant l’accès aux livres numériques et en appuyant l’utilisation pédagogique des œuvres, Biblius entend contribuer à la transformation des bibliothèques scolaires en véritables carrefours d’apprentissage.

L'initiative s'inscrit dans la stratégie numérique du Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ), qui s’appuie sur des outils pensés pour les usages éducatifs et culturels contemporains.

