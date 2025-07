La société Inceptio Éditions en procédure de liquidation judiciaire

Le verdict est attendu au mois de novembre prochain pour les éditions Inceptio, en procédure de liquidation judiciaire depuis le mois de septembre 2024. Ouverte en 2018 par Guillaume Lemoust de Lafosse et Ophélie Pourias, la maison s'était spécialisée dans les littératures de l'imaginaire, de la fantasy à la science-fiction, avec des crochets vers le thriller et le polar.

En juillet 2023, les cocréateurs avaient cédé la société, alors basée en Loire-Atlantique, à Guy Roger Duvert, réalisateur du film Virtual Revolution (2016) et auteur de plusieurs séries d'ouvrages publiées par Inceptio (Outsphere, Les Rôdeurs de l'empire). Le montant de la vente s'élevait à 15.000 €, d'après un procès-verbal du 25 juillet 2023, consulté par ActuaLitté.

À partir de cette même date, Olivier Biercewicz était nommé gérant de la maison d'édition. « Je me suis alors rendu compte que la société n'était pas rentable : sur les 47 auteurs présents au catalogue de la maison d'édition, seuls 4 ou 5 signaient des livres qui se vendaient suffisamment et atteignaient le point d'équilibre nécessaire », nous explique-t-il.

Par ailleurs, selon lui, si la structure jouissait d'une bonne réputation dans « un certain cercle de lecteurs », elle restait peu connue des libraires, en raison, entre autres, « d'un travail éditorial parfois insuffisant ».

« Il fallait sans cesse faire des arbitrages »

Lorsqu'il prend la gérance de la structure, Olivier Biercewicz envisage de « développer un catalogue de livres audio, de vendre les droits de traduction ou d'adaptation de certains titres publiés par la maison d'édition ». Cependant, la transition s'avère plus compliquée que prévu, et les difficultés et retards s'accumulent.

« Des contrats avaient été signés par la publication de séries, malgré des premiers tomes qui ne s'étaient pas toujours bien vendus », explique l'ancien gérant, qui évoque aussi des stocks de livres difficiles à rapatrier ou même à localiser. « Il fallait sans cesse faire des arbitrages », indique-t-il : « Devait-on payer l'imprimeur ou acheminer les stocks existants ? »

Si bien que la dernière parution de la maison, en juin 2024 (Écarlate, Tome 2 : Écarlate dans la nuit, d'Élisabeth Koshava) « a été ratée », admet-il aujourd'hui : « Nous n'avions plus d'argent pour la communication, nous avons rapidement été à court de trésorerie. »

La société se serait ainsi endettée, « vis-à-vis des auteurs, du distributeur et diffuseur DOD&Cie, d’un imprimeur et de la banque » ajoute Olivier Biercewicz. Il assure s'être alors inquiété de la situation auprès du propriétaire : « J'ai d'abord proposé de cesser les contrats de plusieurs auteurs, en leur donnant la possibilité de racheter leurs stocks d'ouvrages puis de les vendre de leur côté, ce qui aurait été plus rentable pour eux. Puis, j'ai demandé, sans être entendu, que l'on cesse l'activité, afin de régler les dettes, particulièrement auprès des auteurs. »

La recherche de repreneurs n'aura pas obtenu plus de succès, « la situation économique et logistique de la société dissuadant les quelques intéressés », selon l'ex-gérant, qui a présenté sa démission quelques mois avant la liquidation judiciaire et se dit très affecté par cette expérience.

Outre les paiements en attente pour les auteurs, les stocks d'ouvrages restants sont aujourd'hui immobilisés par la justice.

Photographie : logo d'Inceptio Éditions, couverture d'Écarlate, Tome 2 : Écarlate dans la nuit, d'Elisabeth Koshava, dernier titre publié par la maison d'édition

