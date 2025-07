Retour à Balbec de Renaud Meyer : revenir aux étés de son enfance

Renaud Meyer réinvente le genre dans un récit plein de poésie dans lequel il est question d'une rencontre, d'un coup foudre affectif, entre un pianiste invité à se produire dans la station balnéaire de son enfance où il séjournait avec sa grand-mère , et une vieille romancière prête à rentrer dans une maison de retraite sur l'insistance de son fils. Lui ne joue plus en public depuis la disparition de sa grand-mère, elle est en manque d'inspiration.

Samuel pense retrouver dans Agathe la douceur et la bienveillance de sa grand-mère, quant à Agathe, elle retrouve dans Samuel, « le petit garçon aux yeux gris » de son roman. Peu à peu , Agathe se substitue à la grand-mère du pianiste, et Samuel devient ce « petit garçon aux yeux gris » qui passait ses journées seul à contempler la mer depuis les rochers. Une histoire d'amitié et d'affection lie ces deux êtres perdus dans leur mémoire. Mais cette histoire est-elle vraiment réelle ?

Les personnages et le temps passé ensemble s'effacent et prennent corps dans un temps et lieu onirique dans lesquels se mélangent souvenirs, présent et rêves, au point de faire douter, et c'est en cela que ce roman est magnifique, de la véracité de cette rencontre.

Le récit est avalé par un vortex dans lequel, le lecteur doit trouver sa sortie. Nos deux protagonistes vont passer l'été ensemble, face à la mer, recréant l'un est l'autre , la douceur du passé pour accepter l'un et l'autre un deuil insurmontable.

Il y a de nombreuses références à Proust dans ce roman nourri de préludes de Debussy, rythmé par les Gymnopédies de Satie et bercé des mélodies de Ravel. Un roman délicat, fragile comme une amitié spontanée estivale, presque amoureuse, une belle histoire entre une vieille dame qui doit renoncer et un homme qui ne peut plus refuser ; Retour à Balbec est une invitation nostalgique au pays de la mélancolie.

Par Christian Dorsan

