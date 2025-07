Livres préférés des Français : La Femme de ménage, Passeport et Ardisson au sommet

En première position, La Femme de ménage de Freida McFadden, traduit par Karine Forestier et publié chez J’ai Lu en format poche, s’impose avec 33.493 exemplaires vendus. En deuxième position, c’est la suite directe, La Femme de ménage se marie (City), qui aligne 28.741 titres.

La troisième place revient également à McFadden, avec Les Secrets de la femme de ménage, toujours chez J’ai Lu, qui réalise 27.416 ventes. Et en quatrième position, l’autrice conserve son hégémonie avec La Psy, publié en avril 2025, qui cumule 26.271 exemplaires.

En cinquième place, le roman Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi (Le Livre de poche) parvient à se maintenir dans le peloton de tête avec 12.777 ventes, confirmant son statut d’incontournable du segment poche féminin.

Sixième, le Goncourt 2023 Jean-Baptiste Andrea entre à son tour dans le classement avec Veiller sur elle, dont la version poche (Collection Proche) séduit 9951 lecteurs.

Les septième, huitième et neuvième places sont occupées par la collection Passeport d’Hachette Éducation, avec respectivement les cahiers Du CM2 à la 6e (9466 ex.), Du CE1 au CE2 (9409 ex.) et Du CE2 au CM1 (9349 ex.). Chacun génère plus de 54.000 euros, avec des prix à 5,90 € et une saisonnalité marquée.

Enfin, en dixième position, le cahier Nathan Vacances du CP vers le CE1 (Nathan) enregistre 9261 ventes.

Au total, ces dix titres représentent 176.134 tomes écoulés et 1,3 million € de chiffre d'affaires sur la semaine 29 – du 14 au 20 juillet. Avec une double tendance qui se prolonge : le succès durable des thrillers à suspense portés par des figures internationales, et la montée en puissance des supports pédagogiques, devenus des best-sellers à part entière durant les vacances.

Côté données, le top 200 pèse 13 % des parts de marché de la semaine, en volume et 11 % en valeur. Soit 5,683 millions de petits pains écoulés pour 64,68 millions €.

Un classement en mouvement

Si le sommet du classement reste solidement tenu par les valeurs sûres de l’été, la photographie hebdomadaire des meilleures ventes révèle une mobilité notable au sein des 200 premières places. 29 nouveautés font ainsi leur entrée dans le classement – preuve que les rayons continuent d’être alimentés par de nouveaux titres susceptibles de séduire un lectorat en quête de fraîcheur.

À l’inverse, 8 titres conservent exactement la même place que la semaine précédente, témoignant d’une stabilité relative pour certains poids lourds du marché — notamment dans les premières places du classement, où l’effet de série joue à plein, comme pour La femme de ménage et ses suites.

La dynamique du classement ne se limite cependant pas à ces mouvements modérés. La chute la plus brutale est enregistrée par le titre She wasn’t a guy tome 3, qui perd 81 places pour se retrouver 198e cette semaine. Une dégringolade qui illustre l’effet d’essoufflement rapide dont peuvent souffrir certains tomes de saga une fois le pic d’achat passé.

À l’autre extrémité du spectre, la meilleure entrée de la semaine est l'autobiographie de Thierry Ardisson L’homme en noir, directement classé à la 70e place – suite au décès de l'homme de médias, survenu ce 14 juillet.

C'est tout bon pour nous

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

