Obligations d'accessibilité : les éditeurs doivent mieux faire

Depuis le 28 juin 2025, les éditeurs français sont soumis à de nouvelles obligations liées à l'accessibilité des livres numériques. Ces dernières portent sur les mesures techniques de protection, mais aussi sur l'utilisation d'un format de fichier qui permet une personnalisation de la mise en page et de l'affichage du contenu ou l'affichage de descriptions alternatives aux figures, images et autres schémas intégrés aux livres numériques.

Les maisons d'édition ne sont pas les seules à être concernées par les dispositions de la directive européenne, puisque les distributeurs et diffuseurs de livres numériques, les détaillants de livres numériques et les éditeurs de logiciels spécialisés doivent aussi s'assurer de l'accessibilité de leurs services et produits.

Notons toutefois que les entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel, ou le total du bilan, n’excède pas deux millions d’euros ne sont pas soumises aux obligations d’accessibilité.

De plus en plus de métadonnées

Dans ce contexte, l'Arcom a souhaité réaliser un état des lieux des métadonnées d’accessibilité d’ores et déjà renseignées par les éditeurs avant le 28 juin 2025 — une manière d'établir le chemin à parcourir pour les acteurs concernés.

L'autorité a pris en compte 63.633 livres numériques publiés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2025, mis sur le marché par 1953 éditeurs différents et 7 distributeurs de livres numériques. Près de la moitié des références (42 % en 2024, 43 % en 2025) n'affichent aucune métadonnée d'accessibilité, pourtant indispensables à la bonne information des personnes en situation de handicap.

« Toutefois, de plus en plus de livres numériques contiennent au moins 6 métadonnées d’accessibilité : 22 % pour les livres numériques publiés au [premier trimestre] 2025 contre 9 % pour les livres numériques publiés au [1er semestre] 2024 » souligne l'Arcom, relevant ainsi un certain progrès dans la prise en compte de ce point par les éditeurs.

Le format EPUB domine (61 %), mais le PDF persiste et signe, cependant (21 %), tandis que 18 % des titres ne précisent pas le type de fichier utilisé. En examinant de plus près les EPUB, l'Arcom indique que 72 % d'entre eux sont redimensionnables — et donc conformes avec les obligations d'accessibilité —, 22 % sont fixes et 6 % sans renseignements disponibles.

Au rayon des mesures techniques de protection, le filigrane (ou watermark) s'est généralisé (66 %), sans pour autant faire disparaitre les DRM, d'Adobe (15 %) ou autre (14 %), qui ont pourtant le défaut de bloquer certaines fonctionnalités d'accessibilité...

Large marge de progression

Les obligations de la directive européenne — pour peu qu'elles soient contrôlées et suivies de sanctions en cas de non-respect — devraient considérablement améliorer l'offre de lecture à destination des personnes en situation de handicap.

En effet, une réelle marge de progression existe, du côté des éditeurs. L'Arcom en a identifié 422 qui répondent aux conditions d’assujettissement définies par la directive européenne, dont 241 ayant publié au moins un titre sur la période prise en compte, pour un total de 27.123 livres numériques commercialisés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2025.

Au sein de cette production, 68 % des fichiers numériques sont en format EPUB, dont 38 % dans une structure redimensionnable — 61 % de la littérature générale est en format EPUB redimensionnable, précise l'Arcom. À l'inverse, la bande dessinée reste bien moins accessible, puisque 95 % des titres sont dans un format EPUB fixe, pour lequel le redimensionnement n'est pas possible.

À LIRE - Qualebook : un référentiel pour garantir la qualité des livres numériques

La DRM reste ici aussi le mode de protection privilégié : 25 % des titres sont contraints par la DRM Adobe, 29 % par une autre DRM (sans précision). Seuls 43 % des ouvrages édités par les éditeurs assujettis sont protégés par le filigrane.

L'étude complète est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com