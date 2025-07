Édition : Hachette résiste à la crise du livre en France

Avec l’annonce de ces résultats, le groupe Lagardère confirmerait la solidité de son modèle, combinant leadership éditorial et croissance dans la distribution de biens de consommation en milieu de voyage. Le tout en poursuivant un désendettement structuré et une politique active d’investissement. De fait, Pour le deuxième trimestre, le groupe s’installe à 2,373 milliards €, en hausse de +2,7 % en données publiées et +2,1 % en données comparables.

Le chiffre d’affaires stable et un résultat opérationnel solide confirment la résilience de la branche édition du groupe Lagardère pour le premier semestre 2025, portée par ses marchés matures et une transition numérique soutenue.

Ainsi, le CA du semestre aligne 1,349 milliard d’euros (+1 % en comparable), porté par l’édition anglophone et les jeux de société (+14 %). Les acquisitions de Sterling Publishing et 999 Games renforcent la diversification. Le Résop recule de 6,2 %, à 106 millions €, affecté par un repli en Espagne/Amérique latine.

Lagardère Publishing affiche un léger repli, attribué à un effet de base défavorable après un T2 2024 particulièrement dynamique (+7,7 %). Avec 726 millions €, c’est un recul de 0,8 % (publié)/-1,9 % (comparable). « Lagardère Publishing confirme ses positions de leader avec une croissance notamment tirée par la Littérature en langue anglaise et Hachette Book Group devient même n° 3 aux États-Unis », indiquent cependant le VP du conseil d’administration du groupe Louis Hachette, Arnaud Lagardère et Jean-Christophe Thierry, PDG de Louis Hachette Group.

Et d’ajouter : « Seulement six mois après la naissance de Louis Hachette Group, ces performances viennent confirmer la pertinence de notre projet de réunir, au sein d’une même entité, les leaders de l’édition, du travel retail et des médias en France et à l’international. Et la forte croissance de notre cours de bourse au cours des derniers mois reflète la confiance des investisseurs dans nos perspectives de développement. »

Un repli contenu dans un marché à deux vitesses

Les résultats révèlent une géographie contrastée : en France, la filiale Hachette Livre a bénéficié d’un bon niveau d’activité dans les livres scolaires, alors même que l’édition générale marque le pas. À l’international, le Royaume-Uni progresse, soutenu par un bon renouvellement éditorial, tandis que les performances sont en retrait en Espagne et en Amérique latine, où les marchés se contractent.

La division Partworks (fascicules en kiosque) est elle aussi en recul, dans un contexte de baisse du lectorat et d’érosion du modèle kiosque. En revanche, l’activité est restée soutenue dans l’édition professionnelle, et le développement du numérique (ebooks et audiolivres) poursuit sa croissance, représentant 10,5 % du chiffre d’affaires de l’activité générale, contre 9,6 % un an plus tôt.

Un Résop robuste malgré la pression sur les marges

Le résultat opérationnel courant (Résop) de Lagardère Publishing atteint 106 M€ au premier semestre, contre 113 M€ en 2024, soit un recul maîtrisé de -6,2 %. Cette baisse s’explique par l’augmentation des coûts de production et une moindre activité en volumes. Toutefois, la profitabilité de l’activité reste élevée, ce qui confirme une gestion rigoureuse et une structure de coûts stable.

La maison-mère souligne également les efforts en matière d’adaptation de son modèle économique : recentrage stratégique, poursuite de l’optimisation des processus éditoriaux, et renforcement des synergies entre les différentes maisons du groupe, notamment dans les pays anglo-saxons.

Transition numérique et durabilité

Lagardère Publishing continue par ailleurs sa transition environnementale. Bien que les données soient communiquées à l’échelle du groupe, le communiqué rappelle que les émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2 ont baissé de 15 % depuis 2019, et que des engagements renforcés ont été pris sur l’empreinte carbone et la politique d’inclusion, notamment dans les processus éditoriaux.

Une dynamique maîtrisée à mi-année

Malgré une croissance organique nulle, Lagardère Publishing reste l’un des principaux contributeurs au résultat global du groupe. Et ce, dans un contexte où le marché du livre est soumis à des tensions sur les coûts, la branche édition du groupe Lagardère démontre sa capacité à traverser les cycles avec solidité et à capitaliser sur ses actifs éditoriaux majeurs.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com