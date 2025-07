Fayard, JDD, Europe 1 : la fronde de l'héritière Calmann-Lévy

Pour Eliane Calmann-Lévy, 82 ans, et ses cousins, Nicholas et Alexandre Oulman, l’évolution politique du groupe Hachette depuis son rachat par Vivendi, via Lagardère, en novembre 2023, pose problème.

Elle dénonce dans les colonnes du Monde, sans faux-semblants : « La désormais coloration de droite nationaliste et le tropisme prorusse, avec notamment la présence au Journal du dimanche (JDD) de Xenia Fedorova, propagandiste de Poutine, mettent très mal à l’aise la majorité des 66.000 collaborateurs de Vivendi-Lagardère et de Louis Hachette Group, de nombreux auteurs, sans compter des partenaires commerciaux et des actionnaires. » Xenia Fedorova, pour rappel, est l'ex-directrice de RT France, autrice chez Fayard et chroniqueuse sur CNews.

Plus généralement, « l’immixtion de la politique dans l’économie est, à terme, constitutive de perte de valeur », affirme l'héritière Calmann-Lévy.

Et d'ajouter, au sujet de l’argument commercial mis en avant pour justifier la présence de certains titres au sein de Fayard : « Le cumul des ventes de livres de Jordan Bardella, Nicolas Sarkozy, Philippe de Villiers et Xenia Fedorova, chez Fayard, est équivalent à la vente d’un seul livre de Guillaume Musso (Ndr : publié chez Calmann-Lévy). » Et de rappeler que l'essentiel des trois milliards d’euros de chiffre d’affaires de la branche livre de Vivendi provient de la littérature grand public. Une manière de parler net.

Depuis quelques mois, Fayard s’est signalée par une série de publications reflétant un virage idéologique marqué : outre les cités précédemment, on y retrouve le cardinal ultra-conservateur Robert Sarah, Éric Ciotti ou encore Alain de Benoist. La maison d’édition poursuit cette orientation avec le lancement d’une nouvelle collection, « Pensée libre », dirigée par la journaliste Sonia Mabrouk.

Après avoir investi les antennes de CNews, les pages du Journal du Dimanche et les studios d’Europe 1, Sonia Mabrouk étend désormais son influence à la sphère éditoriale de ce que l’on désigne communément comme la « bollosphère » : un ensemble de médias contrôlés par Vincent Bolloré, promoteur actif d’un rapprochement des droites extrêmes.

Arnaud Lagardère, PDG de Lagardère et d’Hachette Livre, pour réponse, a fait valoir qu’on ne saurait défendre la liberté d’expression tout en rejetant certaines voix : une manière de rappeler que, selon lui, Hachette reste fidèle à sa tradition d’ouverture intellectuelle. Et d'être formel : « Je suis fier de tous nos auteurs quelle que soit leur pensée et je tiens personnellement à leur exprimer tout mon soutien. Fayard, Europe 1 et Le JDD sont partie intégrante du groupe Lagardère, ils doivent y rester : leur succès d’audience montre d’ailleurs bien qu’ils ont un rôle à jouer dans la société française. »

Sollicitées par ActuaLitté, les éditions Calmann-Lévy n’ont, pour l’heure, pas souhaité réagir aux propos de l’héritière éponyme.

Aujourd'hui actionnaire minoritaire, avec 16 % du capital de la maison d’édition intégrée à Hachette Livre depuis 1993, cette sortie de la famille Calmann-Lévy résonne comme un rappel puissant de l’histoire et des valeurs fondatrices d’une maison emblématique de l’édition française. Fondée en 1836, elle a publié des figures majeures comme Flaubert, Stendhal, Hugo ou Dumas. Jean-Yves Mollier a raconté une partie de cette histoire dans Calmann-Lévy de la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale, publié en 2023.

En parallèle, la Commission européenne soupçonne Vivendi d’avoir pris le contrôle de Lagardère avant autorisation, pratique interdite appelée « gun jumping ». Bruxelles évoque des ingérences dans Paris Match, le JDD et Europe 1. Vivendi conteste ces accusations. En cas de condamnation, le groupe pourrait écoper d’une amende allant jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial.

