Emmanuel Macron n'est-il qu'un personnage de roman ?

Pourquoi inviter Carrère ? À première vue, on penserait que l’écrivain n’est ici que l’idiot utile d’un dispositif de communication et de storytelling au bénéfice du Président. C’est la piste vers laquelle les premières lignes nous mènent. Emmanuel Carrère est un peu en retrait : juste assez important pour avoir le Président dans son champ de vision et de parole, pas assez pour décider quand il peut partager un moment privilégié avec lui.

Macron est immédiatement identifié comme un personnage de roman, le personnage principal, évidemment, de ce récit. On le voit comme un excellent communicant, un séducteur. Carrère semble même tomber dans cette séduction. Il raconte comment le Président le surprend et l’impressionne par sa culture générale et ses connaissances sur sa vie et son œuvre.

« En France, détester Macron est un sport national – auquel je ne participe personnellement pas », dit l’écrivain. Ici, le premier réflexe de tout bon français est de s'étonner, presque s’offusquer : Comment ? Un intellectuel français avoue ne pas détester Macron ? On se dit alors, presque logiquement, que Carrère n’est finalement qu’un vendu. Il semble l’admirer, parle même de ses muscles (avec certes, une bonne pointe d’ironie, mais tout de même), et de la manière avec laquelle il a conquis le coeur du peuple du Groenland, où, un peu pour provoquer Trump, il s'est arrêté sur le chemin du sommet qui se tenait au Canada.

L'écrivain et son protagoniste

Carrère dit de Macron : « il est toujours aussi cool, vif d'esprit, disponible, ses yeux bleus rivés sur les vôtres, sa main serrant la vôtre et ne la lâchant qu'à contrecœur, et si je suis prêt à croire qu'au fond (...) il est arrogant, égocentrique et ne s'intéresse à personne, du moins en apparence (ce qui, à mon avis, ne signifie pas que ce soit faux ), il est toujours aussi attentif, toujours aussi présent pour son interlocuteur, toujours aussi distingué. »

On a envie de bondir, d'organiser une manifestation ! Mais là, on oublie quelque chose d’essentiel : Emmanuel Carrère n’est qu’un écrivain, et Macron son personnage principal. Son rôle n’est pas de le haïr (cette émotion restreint les perspectives littéraires), ni de l’analyser en profondeur (c’est la tâche d’un scientifique). Non, son rôle est de l’observer et de poser, à sa manière, des mots sur ce qu’il croit en comprendre.

Au final, tout, dans la première partie du portrait que Carrère fait de Macron, montre que ce dernier est avant toute chose un communicant et un séducteur un peu grossier. Et là où le portrait de Carrère est littéraire, c’est justement en ce qu’il y avance le moins d'avis personnels possible.

Si l'écrivain existe dans ce récit, c’est seulement en tant que personnage. Mais en tant que narrateur, il s’efface. Il n’est jamais trop explicite, mais préfère suggérer, et laisse le lecteur frapper lui-même son marteau de juge sur le cas Macron.

La politique est-elle devenue de la littérature ?

La deuxième partie du récit se concentre sur les rencontres politiques et le sommet G7 en tant que tel. Et là aussi, il faut dire que l’Emmanuel écrivain est servi par l’Emmanuel politicien et sa bande de personnages secondaires : l'hôte inquiet Canadien, Mark Carney ; le distrait mais poli Japonais, Shigeru Ishiba ; l’Italienne brusque et expressive Giorgia Meloni ; le faible et bientôt humilié Britannique, Keir Starmer ; l’allemand Friedrich Merz, pris en otage, victime du comportement du « méchant » de cette histoire, le maître du jeu que Carrère surnomme « le Rat » : Donald Trump.

Les dessous d’un voyage diplomatique ont tout pour nourrir les fantasmes d’un écrivain : des petits gestes, des détails protocolaires, le poids de chaque mot, l’art d’esquiver, de ne pas répondre aux questions en y répondant quand même : « Je n'avais pas encore saisi à quel point des déclarations aussi banales pouvaient être provocatrices. »

Tout est d'abord une question d’esthétique dans le récit de l'écrivain. Macron puis Meloni. Trump aussi. Tous les personnages ne sont que des ensembles de gestes, de mots, de manières d'être, d'apparences, mais jamais ils ne sont décrits par leurs idées ni par leurs décisions politiques concrètes — ou alors seulement par leur absence de décision — qui pourtant ont un impact matériel sur la vie de millions de gens.

Mais est-ce la faute de Carrère ? Parce que, finalement, c’est peut-être comme ça qu’est la politique d’aujourd’hui : une affaire de geste, d’image, de symboles, plutôt que d’action. Si bien que lorsque de l'écrivain assiste à des discussions entre chefs d’État, il se montre « guère impressionné » — car rien de profond ou de décisif ne semble y être dit.

Emmanuel "Peter Pan" Macron

À la publication de l’article du Guardian, de nombreux médias — people notamment — ont réagi sur la petite phrase que le Président a sortie sur l’adolescence : « Je n'ai jamais été un adolescent. Je n'aime pas les adolescents. Je ne les comprends pas [c'est rare que Macron dise qu'il ne comprend pas quelque chose]. Ma femme les comprend. »

Cette anecdote, qui conclut le compte rendu de ce voyage, n’est pas placée là seulement pour respecter l’ordre chronologique. Elle peut amuser, évidemment, quand on connait — et tout le monde la connait — l’histoire de Macron et de sa femme. Elle est aussi révélatrice du rapport qu’entretient ce Président « jeune » à la vraie jeunesse. Mais il y a quelque chose d’autre, semble-t-il, que Carrère veut nous dire en donnant tant d’importance à cette intervention, en pointant sa « rareté ».

L’écrivain se dit « frappé » par la « force soudaine » avec laquelle Emmanuel Macron s’est mis à parler de l’adolescence — il avoue d’ailleurs qu’il ne se souvient pas comment ils sont arrivés à ce point de la discussion. C’est peut-être parce qu’« au fond » (et l'écrivain, en début de récit, s’amuse justement du fait que Macron utilise si souvent « au fond », expression qu’il qualifie justement d’adolescente), le Président est toujours un adolescent.

Alors, s’il considère qu’il n’a jamais été adolescent, c’est peut-être parce qu’il n’est jamais sorti de l’adolescence. Du moins, le portrait de Carrère semble le suggérer : Macron se comporte comme un garçon dans une cour de récréation, qui cherche l’attention sans vouloir en avoir l’air, qui essaye d’obtenir la place de mâle dominant, qui raconte en dilettante des anecdotes d’importance capitale, qui hausse des épaules « sans rancune » quand le vrai chef de la cour, Trump, l’humilie en parlant de lui comme d’un « gentil garçon » qui « cherche à se faire connaître » et, qui « ne fait pas toujours les choses bien ».

La tragédie ou rien

On le ressent à nouveau quand Emmanuel Carrère rapporte ce que lui dit son ami photographe : « Il est aux anges depuis que Trump a rompu. Il est désormais le mâle alpha. » Une phrase qu'on pourrait croire tout droit sortie d'un album de Titeuf.

Dans mes notes de 2017, j'ai retrouvé ces mots de Macron : « Si nous n'avions pas vécu un moment tragique de notre histoire, je n'aurais jamais été élu. Je ne suis pas fait pour diriger par temps calme. Mon prédécesseur [le jovial socialiste François Hollande] l'était, mais je suis fait pour les tempêtes. » Dans l'avion, je le lui ai montré. « Eh bien, nous y sommes », a-t-il dit en souriant.

À LIRE : Rentrée littéraire : Emmanuel Carrère raconte sa mère, Hélène Carrère d’Encausse

Emmanuel Macron est toujours le lycéen inscrit en classe de théâtre qui est tombé amoureux de Brigitte dans les années 90. En bon théâtreux, il sait se mettre en scène et n'existe que pour les tragédies. En bon Sagittaire également (comme Emmanuel Carrère, qui en cela se reconnaît assurément aisément dans le Président), il a le sens de récit, notamment de soi-même.

On peut toujours se poser la question de la pertinence du geste de l'écrivain : idéaliser et esthétiser de la sorte un personnage politique qui est encore aux manettes, qui a un tel pouvoir réel et matériel sur le monde depuis lequel l’auteur écrit. Mais Emmanuel Macron est déjà un homme qui se vit principalement comme un personnage de fiction, plus précisément un personnage tragique. Comment, en tant qu’écrivain, Carrère aurait-il pu résister à le traiter en tant que tel ?

Crédits image : pour Emmanuel Carrère : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 / pour Emmanuel Macron : The White House, Domaine public

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com