Lyon acquiert un ouvrage rare d’un éditeur de Nostradamus

Le premier ouvrage acquis est une édition exceptionnelle du Livre d’Honneste Volupté, imprimé à Lyon en 1588 par Benoît Rigaud, célèbre éditeur de Nostradamus. D’une extrême rareté, il n’en reste aujourd’hui qu’un seul autre exemplaire connu en collection publique, conservé à Berne.

Ce traité culinaire, bien distinct du De honesta voluptate de Platine de Crémone, puise dans une tradition française remontant aux grands recueils médiévaux comme Le Viandier ou Le Ménagier de Paris. Imprimé à Paris en 1545, puis à Lyon en 1555, le texte est aujourd’hui un précieux témoin de l’histoire gastronomique française.

La seconde pièce est un livre d’artiste réalisé par Giuseppe Penone lors d’une résidence en 2022 au couvent de La Tourette, à Éveux dans le Rhône. Influencé par l’architecture du lieu conçue par Le Corbusier, Penone y développe un dialogue entre l’organique et le minéral.

L’artiste y révèle les correspondances sensibles entre les textures du béton et celles du bois ou de l’écorce, par un travail de frottage et de grattage sur papiers appliqués aux murs. Chaque exemplaire du livre, tiré en édition limitée, présente une couverture au pochoir selon les 63 teintes du nuancier de Le Corbusier et un coffret en bois et acier reproduisant une couleur relevée sur le site.

Ces acquisitions ont été rendues possibles grâce au soutien du FRRAB, un dispositif financé conjointement par l’État (Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes) et la Région, en faveur des bibliothèques municipales et intercommunales. Le FRRAB soutient l’enrichissement des collections patrimoniales et la restauration des documents conservés.

Lors de la même commission, d’autres projets ont été soutenus, notamment l’achat de 21 ouvrages contemporains autour de Michel Butor pour le réseau d’Annemasse – Les Voirons Agglomération, et l’acquisition d’un ensemble d’épreuves photographiques de Stéphane Geoffray pour une institution roannaise.

Crédits photo : George Sharvashidze - Pexels

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com