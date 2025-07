Culture et santé : une nouvelle convention pour les publics fragiles

Ce texte actualise la politique publique menée depuis 1999 à la croisée du soin, du médico-social et de la culture, afin de favoriser l’accès aux pratiques artistiques des personnes malades, en situation de handicap ou en perte d’autonomie, ainsi que de leurs proches et des professionnels qui les accompagnent.

Depuis plus de vingt ans, les conventions nationales "culture et santé" favorisent l’introduction de la culture dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Portée par les DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) et les ARS (Agences régionales de santé), cette politique publique soutient plus de mille projets artistiques chaque année dans toutes les régions.

La nouvelle convention élargit et précise les objectifs en insistant sur trois axes majeurs : la structuration pérenne des actions culturelles au sein des établissements, leur ancrage territorial renforcé via les collectivités locales, et une attention accrue portée à la prévention, à la formation et à la santé mentale, cette dernière étant déclarée grande cause nationale pour 2025. Le texte vise également à développer les résidences artistiques, les commandes et les ateliers participatifs permettant aux publics concernés d’exprimer leur créativité au-delà de leur condition.

Le renforcement du volet handicap figure également parmi les priorités de la convention, en cohérence avec les engagements du dernier conseil interministériel du handicap et les travaux de la commission nationale « culture-handicap », qui se réunira le 22 juillet sous l’égide de Rachida Dati et Charlotte Parmentier-Lecocq, en présence d’associations représentatives.

Cette politique interministérielle ne relève pas, selon ces porteurs, de l’art-thérapie, mais de la reconnaissance des droits culturels des personnes, notamment des plus vulnérables, dans une perspective d’inclusion et de démocratie culturelle. Elle s’adresse aussi bien aux patients qu’aux aidants, familles et professionnels du soin. L’objectif : faire de la culture une composante à part entière de l’environnement de soin et de vie, sans prétendre soigner, mais en contribuant au bien-être, au lien social et à la dignité des personnes.

